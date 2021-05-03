DOF Robotics, Türk Eximbank ile Vadeli Ticaret Modeli'ni hayata geçirdi

DOF Robotics Ticari Kurul Başkanı (CCO) Ahmet Enes Aladaş, salgın sürecinde birçok yatırımcının ayakta kalabilmek için çaba sarf ettiğini belirterek, "Son dönemde global müşterilerimizden gelen vadeli satış taleplerine biz de kulak verdik ve Türk Eximbank ile birlikte Vadeli Ticaret...

DOF Robotics Ticari Kurul Başkanı (CCO) Ahmet Enes Aladaş, salgın sürecinde birçok yatırımcının ayakta kalabilmek için çaba sarf ettiğini belirterek, "Son dönemde global müşterilerimizden gelen vadeli satış taleplerine biz de kulak verdik ve Türk Eximbank ile birlikte Vadeli Ticaret Modeli'ni ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Aladaş, müşterilerine destek olmak amacıyla Türk Eximbank ile birlikte hayata geçirdikleri Vadeli Ticaret Modeli'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yıla hızlı bir giriş yaparak bu modeli uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Şirket olarak satışlarının yüzde 90'dan fazlasını yurt dışında 80'i aşkın ülkeye yaptıklarını anımsatan Aladaş, müşterilerden gelen talep üzerine uzun zamandır Vadeli Ticaret Modeli üzerinde çalıştıklarını ve nisan itibarıyla bu modeli hayata geçirdiklerini aktardı.

Aladaş, DOF Robotics'in, eğlence sektörüne katma değerli, yüksek teknolojili simülatörler üreten, "markalı ihracat" mottosuyla hareket eden, yüzde 100 yerli bir şirket olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin yüzde 39'u eğlence sektörüne ve özellikle FEC diye tabir ettiğimiz aile eğlence merkezlerine yatırım yapan büyük şirketler. Yüzde 28'i ise temaparklar. Bu çoğunluk, yaptığı yatırımın karşılığını simülatörleri kurup işlettikten sonra almaya başlıyor ve bu yatırımlar bazen tek bir simülator için milyon dolarları bulabiliyor. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde ise birçok yatırımcı ayakta kalabilmek için çaba sarf ediyor. Son dönemde global müşterilerimizden gelen vadeli satış taleplerine biz de kulak verdik ve Türk Eximbank ile birlikte Vadeli Ticaret Modeli'ni ortaya koyduk."

Aladaş, artık yatırımcıların kendilerinden sipariş ettiği ürünün maliyetinin yarısını üretim esnasında, kalan yarısını ise simülatör kurulup işletmeye alındıktan tam 1 yıl sonra ödeyebileceğini, bu sayede yatırım için salgının bitmesini bekleyen müşterilere kritik süreçte destek olmayı amaçladıklarını aktardı.

"Bu model 2021 yılı ile sınırlı kalmayacak"

Ahmet Enes Aladaş, 2021 yılında belirli sayıda simülatör için bu modeli işleteceklerini belirterek, yaklaşık 1 ay önce internet sitelerinde Yatırım Geri Dönüş Hesaplama Modülü'nü devreye aldıklarını, artık simülator satın almak isteyen müşterilerin, birkaç tıkla alacağı ürünün yatırım geri dönüş süresini hesaplayabildiğini bildirdi.

Çözüme ve kurulduğu yere göre değişmekle birlikte ortalama 2 yılda yatırım geri dönüşü sağlanabildiğini aktaran Aladaş, "Bu herhangi bir yatırım için olabilecek en iyi süre. Başka herhangi bir sektörde bu kadar hızlı yatırım geri dönüşü sağlanamıyor. Ancak ilk yatırım maliyeti yüksek olduğu için de bugüne kadar büyük yatırımcılar bu fırsatı değerlendiriyordu. Biz Vadeli Ticaret Modeli ile bu fırsatı herkese sunmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Aladaş, bu fırsattan yabancı yatırımcıların faydalanabildiğini ancak Türkiye'de de vade isteyen müşterilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.

"Salgın sürecinde hedeflerini yükselten şirketiz"

DOF Robotics Ticari Kurul Başkanı Aladaş, yıllardır üretime, personele ve Ar-Ge'ye yatırım yaptıklarını ve bunun karşılığını global ödüllerle aldıklarını belirterek, salgın sürecinde de hız kesmeden yatırımlara devam ettiklerini aktardı.

Geçen yıl salgına rağmen satış hedeflerini tamamladıklarını kaydeden Aladaş, "Bu yılın ilk çeyreğinde 2020 yılı toplam satış rakamlarımızın da üzerine çıktık. Bu yıl hedeflerimiz çok yüksek ve büyük bir kararlılıkla bu hedeflere ilerliyoruz. Salgın sürecinde hedeflerini yükselten belki de tek şirketiz. Üstelik bunu en çok satış yaptığımız dönemler olan herhangi bir fuar veya etkinlik olmadan yaptık. Çok yakında yeni ürünlerimizi kullanıcıların beğenisine sunacağız ve her yıl olduğu gibi bu yıl da sektöre yön vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan