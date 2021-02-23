DOF Robotics salgına rağmen hedeflerini gerçekleştirdi

Teknoloji şirketi DOF Robotics, salgın ile mücadeleye yoğun Ar-Ge faaliyetleri ile destek verirken, güncellediği 2020 hedeflerini de gerçekleştirdi.

Teknoloji şirketi DOF Robotics, salgın ile mücadeleye yoğun Ar-Ge faaliyetleri ile destek verirken, güncellediği 2020 hedeflerini de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eğlence sektörüne yönelik ürettiği yüksek teknoloji ürünlerin yanı sıra otonom teknoloji alanında geliştirdiği ürünleri salgın döneminde DOF Healthcare markasıyla insanlığın hizmetine sunan DOF Robotics, katma değerli ürün ihracatı ile ülke ekonomisine verdiği destekle 2020 yılında da adından söz ettirdi.

2020 yılında salgına rağmen üretim ve Ar-Ge çalışmalarını kesintisiz sürdüren DOF Robotics, toplam ticaret hacminin yüzde 95'ine karşılık gelen ihracat oranı ile dikkatleri üzerine çekti.

Alanında dünyanın en prestijli ödüllerine sahip ürün yelpazesini yeni ürün ve teknolojiler ile genişleten DOF Robotics, salgın döneminde güncellediği 2020 hedeflerini gerçekleştirirken 2021 yılı için de hedef yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, 2020'nin eğlence sektörü için parlak bir yıl olmadığını fakat dünyanın her yerindeki sektör paydaşlarının insan sağlığını merkeze alan yaklaşımla bu dönemi bir kenetlenme fırsatı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

DOF Robotics olarak 2021 yılına büyük bir motivasyon ile başladıklarını belirten Mertcan, şunları kaydetti:

"2020 yılını, ürün yelpazemizin büyük bir kısmına karşılık gelen eğlence simülatörlerinin yanı sıra otonom teknolojiler ve sağlık alanında yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaşmak adına bir fırsat olarak değerlendirdik. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu sancılı süreçte başta DOF Robotics ekibinin ve onların ailelerinin sağlığı olmak üzere toplum sağlığını tüm faaliyetlerimizin merkezine konumlandırdık.

Şirket olarak pandeminin olumsuz ikliminden etkilenmediğimizi söylemek doğru olmaz. Fakat bu olumsuz havayı, üretim ve istihdamın devamını sağlayarak, DOF Robotics'in bugün dünyada elde ettiği başarıların tümünde emeği bulunan ekibimizle dağıttığımızın altını çizmem gerekiyor.

Eğlence sektörü de kenetlenme ruhuyla salgından güçlenerek çıkacak. Sektörün paydaşları olan yatırımcılar, tema parklar, aile eğlence merkezi işletmecileri ve üreticiler ile pandemi boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz ulusal ve uluslararası toplantılarda pandemi sonrası dönem için bir umut havası hakim. Söz konusu toplantılarda, dünyanın bu sıkıntılı süreçte eğlence ile arasına giren mesafe ve sürecin insan psikolojisi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin hafifletilmesi ihtiyacı ile pandemi sonrası sektörün büyümeye devam edeceği görüşü ağır basıyor. DOF Robotics olarak ARGE ve inovasyon faaliyetlerimize yeni dönemde daha da hız vererek yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz."

Sektör yatırımcılarının salgın sonrası için motivasyonlarının yüksek olduğunu ve bunun memnuniyet verici olduğunu kaydeden Mertcan, 2021 yılı itibarıyla sektörde beklentilerin üzerinde bir hareket söz konusu olduğunu belirtti.

"2021 DOF Robotics'in yılı olacak"

Mertcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıkça ifade etmek gerekirse biz ekip olarak bütün senaryoların simülasyonunu yaptık ve dolabımızda dünyanın bütün yeni normallerine uygun kıyafetlerimiz hazır. DOF Robotics olarak, bu dönemi gelişen dünyanın değişen ihtiyaçlarına yönelik bir Ar-Ge yılı olarak geçirdiğimizin üzerinde durmak istiyorum. Bu dönemde geliştirdiğimiz yeni ürün ve teknolojiler ile mevcut ürünlerimize olan talep sevindirici bir şekilde devam etti. Pandeminin beraberinde getirdiği tüm olumsuz havaya karşın bu dönemde Vietnam, Meksika ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın her yerinden ürünlerimize olan talebi karşılamak adına çok çalıştık ve bugün dünya yüzölçümünün büyük bir kısmına karşılık gelen alanda ve 80'den fazla ülkede DOF Robotics ürünlerinin insanların hayatlarına dokunuyor olmasının gururunu yaşıyoruz."

DOF Robotics olarak 2021 yılına profesyonel bir planlama doğrultusunda yüksek konsantrasyon ile adım attıklarının altını çizen Mertcan, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin satış rakamlarını yakalamayı geri kalanında satış rekorlarına imza atmayı hedeflediklerini belirterek, "Lansmanını gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar ile nitelikli büyüme planlarını gerçekleştireceğiz ve 2021'in DOF Robotics'in yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız