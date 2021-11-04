Dodurga Ortaokulunda TÜBİTAK bilim fuarı açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dodurga Ortaokulunda TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Dodurga Ortaokulunda TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Dodurga Ortaokulunda 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Dodurga Ortaokulunda 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı.

Fuarın açılışına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Karakol Komutanı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuarda, görevli öğretmenler ve öğrenciler tarafından farklı branşlarda toplam 18 proje sergilendi. Etkinliğe katılanlar fuarın açılış kurdelesi kesiminin ardından projelerin anlatıldığı stantları gezip, bilgi aldı. Okul Müdürü Kerem Durak, açılışa katılan protokol mensupları ve misafirlere teşekkür etti. - BİLECİK

Dodurga Ortaokulunda TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

Dodurga Ortaokulunda TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

Dodurga Ortaokulunda TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title