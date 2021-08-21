Dodurga'da tiyatro oyunu sahnelendi
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Dodurga'da tiyatro oyunu sahnelendi

Dodurga'da tiyatro oyunu sahnelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Anafor Tiyatro Topluluğu ekibi, Dodurga beldesinde masal kahramanları tiyatro oyununu sergiledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Anafor Tiyatro Topluluğu ekibi, Dodurga beldesinde masal kahramanları tiyatro oyununu sergiledi.

Oyun çocuklar arasında akran zorbalığının ne kadar üzücü olduğuna dikkat çekip, çocuklar arasında iyiliğin farkına varılması adına oynandı. Çocuklar tarafından yoğun ilgi ile izlenen oyun alkışlar eşliğinde son buldu.

Anafor Tiyatro Topluluğu genel sanat yönetmeni Mert Testere, kendilerinin çok güzel karşılanıp ve ağırlandıklarını ifade ederek, "Başta "Bize bu imkanı sunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Levent Susam'a ve bizi gerçek manada severek ağırlayan Dodurga halkına, sanat ve sanatçı dostu Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'ya teşekkür ederiz. İyi ki varlar, bizi çok mutlu ettiler. Başkanım'a Müdürüm ve oyuncularım adına çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Dodurga'da tiyatro oyunu sahnelendi
Dodurga'da tiyatro oyunu sahnelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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