Dodurga'da Çilek Hasadı Başladı

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyünde çilek üreticisi yeni sezonu açtı.

2015 yılında Dikenli köyünde deneme amaçlı üretilmeye başlanan albion cinsi çilek bin 50 rakımlı köyün şartlarına uyum göstermiş ve üretim yapmak isteyen çiftçinin bu çilek cinsini tercih etmesine neden olmuştu.

Bu yılın çilek üretim sezonunu açtıklarını ve çilek üretimine başladıkları günden bu güne kadar ciddi bir yol alarak tecrübe kazandıklarını dile getiren çilek üreticisi Sadık Gümüş, "Biz önceden bu tarlalara buğday, arpa ve yem bitkileri haricinde ekim yapmayı bilmezdik. Bu zamana kadar bu tür çalışmalarla ilgili gözümüzü açacak bir girişimde bulunan olmadı. Çilek üretimi ile ilgili çalışmaları başlattığımızdan bu yana araziyi verimli kullanmayı öğrenerek küçük alanda büyük gelir getiren ekim yapmaya başladık.Allah nasip etti bu sene de çilek üretim sezonumuzu açtık" dedi.

Her yıl tecrübelerini artırarak tüketiciye kaliteli ve aroması yüksek çilek üretimi yapmayı başardıklarını dile getiren Gümüş, "Dikenli çileği üretiminde gösterdiğimiz hassasiyetinden dolayı pazarda ve market raflarında aranan çilek haline geldi. İnşallah bu sene her hangi bir doğal afete maruz kalmadan Dikenli çileği sevenlere ağız tadıyla çilek ikramında bulunmak isteriz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM