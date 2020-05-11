Dodurga Belediyesi Kültür Merkezi tamamlandı
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Dodurga Belediyesi Kültür Merkezi tamamlandı

Dodurga Belediyesi Kültür Merkezi tamamlandı
11.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:41

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapımı devam eden Belediye Kültür Merkezi inşaatı tamamlanarak belde halkının hizmetine hazır hale geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapımı devam eden Belediye Kültür Merkezi inşaatı tamamlanarak belde halkının hizmetine hazır hale geldi.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Selim Tuna, içerisinde konferans ve düğün salonu, gelin odası, mutfak kütüphane, küçük toplantı alanı bulunan Belediye Kültür Merkezi inşaatını tamamladıklarını belirtti. Tuna, "Ayrıca içerisinde fitness salonu (soyunma odası, duş yeri, tuvaletleri dahil) iki adet kurs ile diğer etkinlikler için oda, asansör, su deposu, çay ve tütün ürünleri içme alanı, ses sitemini içinde barındıran Belediye Kültür Merkezimiz beldemiz için büyük bir eksikliğin giderilmesine vesile olacak. Bu bağlamda Kültür Merkezimizin beldemize kazandırılmasında bizlere desteğini esirgemeyen AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya, AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık'a, AK Parti İlçe Başkanımız Hüsnü Ersoy'a, AK Parti Dodurga Belde Başkanımız Gürhan Önder ve önceki dönem Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya, meclis üyelerimize ve bu binanın yapılmasına vesile olan Dodurga halkına çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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