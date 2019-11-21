Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
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Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında bir program düzenlendi.

21.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:12
Dodurga beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

'in ilçesine bağlı beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında bir program düzenlendi.


Kapalı salonunda bu yıl ikincisi düzenlenen programa İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu konuşmacı olarak katıldı. Kur'an Kursu öğreticisi Fatma Belalan ile cami görevlileri tarafından hazırlanan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından programın açılış konuşması yapıldı. Kur'an Kursu öğrencileri tarafından çeşitli ilahiler ve şiirler okudu. Gölpazarı İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu tarafından bir konferans verildi. Belediye Başkanı Selim Tuna'nın da katıldığı program kasaba halkı tarafından büyük alaka gördü. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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