Dodurga Beldesinde kapsamlı denetim
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgesi doğrultusunda kapsamlı denetim yapıldı.
06.08.2020 18:18 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:22
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgesi doğrultusunda kapsamlı denetim yapıldı.
Belediye Başkanı Selim Tuna, Jandarma Karakol Komutanı Osman Baykal ve ekiplerinin katıldığı denetimlerde belde esnafı ve işyerlerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde belde halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Selim Tuna, belde olarak sağlıklı ve huzurlu bir Dodurga için Covid-19 tedbirleri kapsamında kurallara uymaya devam edilmesi tavsiyesinde bulundu. - BİLECİK
Kaynak: İHA