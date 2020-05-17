DOD'dan otomobil inceleme sürecine dijital çözümler Tüm dünyanın içinde bulunduğu Covid -19 pandemisi nedeni ile birçok sektör, dijital süreçlerde yapılan iyileştirmelere her gün bir yenisini daha ekliyor.

Tüm dünyanın içinde bulunduğu Covid -19 pandemisi nedeni ile birçok sektör, dijital süreçlerde yapılan iyileştirmelere her gün bir yenisini daha ekliyor.

İkinci el otomobil pazarında faaliyet gösteren DOD markası da bu dönemde halihazırda kullanımda olan ve araç içini 360 derece görüntüleme imkanı sunan DOD 360 hizmetine ek olarak görüntülü araç tanıtımı hizmeti sunmaya başladı.

Bu hizmete de DOD.com.tr web sitesi ve DOD Mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Hizmet, öncelikle satış görüşmelerinin dijital olarak desteklenmesini, müşterilerin fiziki showroom ziyaretlerinin ve karar alma süreçlerinin önemli bir kısmının dijital platformlar üzerinden yönetilebilmesini amaçlıyor.

Kullanıcı ister DOD.com.tr web sitesinden, isterse akıllı mobil cihazındaki DOD Mobil uygulamasından 'Görüntülü Araç Tanıtımı Talep Et' butonunu kullanarak talep formunu dolduruyor ve sistem üzerinden talebi ilgili Yetkili Satıcı ekiplerine iletiliyor. Kullanıcının uygunluğu alındıktan sonra DOD Satış Danışmanları tarafından görüntülü olarak aranıyor ve 101 Nokta Kontrol formunda belirtilen detaylar başta olmak üzere araçla ilgili detaylı görsel sunum kendilerine yapılıyor. Kullanıcılar sunum sonunda araçla ilgili olarak bizzat showroomda kendileri aracı incelemiş gibi bilgi sahibi oluyorlar.