DOD'da tersine kaynaştırma uygulaması

Denizli Otizm Derneği (DOD) tarafından Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde düzenlenen Birlikte Yaz Kulübü sona erdi. Tersine kaynaştırma uygulaması yapılan yaz kulübüne toplam 30 özel çocuk katıldı.

DOD bu yaz da otizmli çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz yıllarda kendi dernek binasında yaz etkinliklerini gerçekleştiren DOD, bu yıl ilk kez Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi ile işbirliği yaptı. Akademi'de düzenlenen yaz kulübü Denizli Otizm Derneği Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik'in danışmanlığında ve gönüllülerin desteğiyle, 1 Temmuz-2 Ağustos hafta içi her gün 12: 30-16: 30 saatleri arasında devam eden, 30 çocuğun katıldığı, kulüp çalışmalarında 10 öğretmen ve 12 yardımcı öğretmen görev aldı.

Birlikte Yaz Kulübü'nün çok güzel geçtiğini ifade eden Bilik, "Dernek olarak çocuk katılımının sağlandığı ortamları oluşturmak bizim için çok önemli. Okul öncesinden başlayarak hayatın her alanında kaynaştırmayı savunuyoruz. Yaz kulübümüzde bütün çocuklarımız birlikte yaşamı, öğrenmeyi ve eğlenmeyi deneyimlediler. Öğretmenlerimiz ve yardımcı öğretmenlerimiz de farklı gelişim gösteren çocuklarla çalışma şansına sahip oldular." dedi.

"Hayat birlikte güzel"

Disiplinler arası iş birliğine dikkat çeken Birlik, "Merkezefendi Halk Eğitim Müdürlüğü'nün desteği sayesinde de çocuklarımız drama ve spor eğitimi alma şansına sahip oldular. Disiplinler arası işbirliğine çok önem veriyoruz. Sonuçta hayat birlikte daha güzel" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA