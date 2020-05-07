Doçentlik Sınavları 15 Haziran'dan sonra yapılmaya başlanacak
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Doçentlik Sınavları 15 Haziran'dan sonra yapılmaya başlanacak

Doçentlik Sınavları 15 Haziran'dan sonra yapılmaya başlanacak
07.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:53

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Genel Sekreteri Haldun Göktaş, Doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılmaya başlayacağını duyurdu.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Genel Sekreteri Haldun Göktaş, Doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılmaya başlayacağını duyurdu.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı'nda 15 Hazirandan 2020 tarihinden itibaren üniversitelerimizin akademik takvime dönebileceği kararı sonrasında üniversitelere bildiri yolladı. Kurul Başkanlığı Genel Sekreteri Haldun Göktaş imzalı bildiri de, "Bilindiği üzere 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı'nda 15 Hazirandan 2020 tarihinden itibaren üniversitelerimizin akademik takvime dönebileceği kararı alınmıştır. Bu karar ile üniversiteler, bu tarihten itibaren; bu ve gelecek senenin eğitim öğretim süreçlerine ilişkin akademik çalışmalarını düzenleyebileceklerdir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Kovid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşamasının başlayacağı anlaşılmaktadır. Açıklanan tüm bu nedenlerle rektörlüğünüzce aday ve jüri üyeleri için gerekli tedbirlerin alınması ve sınavın yapılması için uygun ortam sağlanması ön şart olmak kaydıyla doçentlik sözlü sınavlarının 15 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılmaya başlanabileceği hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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