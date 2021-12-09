Doçentlik Deneme Dersleri Başladı Üniversitemizde görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerimizin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri, 8 Aralık 2021 tarihinde Rektörlük Senato Salonu'nda başladı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın başkanlığında gerçekleşen derslere Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Serkan Öncü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.

Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Doç. Dr. Gül Öznur Karabıçak, Doç. Dr. Yener Okutan ve Doç. Dr. Ümit Özyılmaz jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerimizi tebrik eden Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.