Doçentlik Başvurularının Usul ve Esasları Belirlendi
Üniversitelerarası Kurul, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.
Üniversitelerarası Kurul, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.
Kaynak: Dunya.com