Doçentlik Başvurularının Usul ve Esasları Belirlendi

Üniversitelerarası Kurul, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Doçentlik Başvurularının Usul ve Esasları Belirlendi

Üniversitelerarası Kurul, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Kaynak: Dunya.com

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