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Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Kestel ilçesinde, mandalina yüklü kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın eşi Muhammed Hıdır Dokumacı (41), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KESTEL, BURSA (DHA) - BURSA'nın Kestel ilçesinde, mandalina yüklü kamyona çarpan otomobilde hayatını kaybeden Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın eşi Muhammed Hıdır Dokumacı (41), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Aralık'ta Kestel ilçesi Bursa- Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Muhammed Hıdır Dokumacı yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle Muhammed Hıdır Dokumacı ile birlikte otomobilde bulunan Emine Gaye Doğan (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), Dilek Şen Dokumacı (38) ve Nesrin Ceylan (30) araç içinde sıkışırken, kamyon sürücüsü yaya olarak kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, Bursa Şehir Hastanesi'nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı yaşamını yitirdi. Doç. Dr. Dokumacı, 6 Aralık'ta Balıkesir'de toprağa verildi.

SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Dokumacı'nın kazada ağır yaralanan eşi Muhammed Hıdır Dokumacı da doktorların tüm çabasına karşın dün hayatını kaybetti. Hıdır Dokumacı, bugün İzmir'in Aliağa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

Doçentin öldüğü kazada eşi de hayatını kaybetti

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