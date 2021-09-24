Doçent Doktor Oğuz Kayıran: Son zamanlarda burun estetiğine talep arttı - Haberler
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Doçent Doktor Oğuz Kayıran: Son zamanlarda burun estetiğine talep arttı

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Doçent Doktor Oğuz Kayıran: Son zamanlarda burun estetiğine talep arttı

Özellikle son zamanlarda rinoplasti talebinin arttığını söyleyen Doç. Dr. Oğuz Kayıran insanların kapalı ve açık teknik rinoplasti işlemini çokça tercih ettiklerini belirtti.

Burun Estetiği en büyük estetik problemler arasında yer alıyor. Burnun uzun olması ve burun ile üst dudak mesafesinin kısa olması gibi pek çok problem bazı kişiler için dayanılmaz bir görüntü oluşturuyor. Bu durumda estetik müdahalelerden yararlanarak daha güzel bir görünümü herkes arzu ediyor. Özellikle pandemi döneminde rinoplasti talebinin arttığını söyleyen Doç. Dr. Oğuz Kayıran insanların kapalı ve açık teknik rinoplasti işlemini çokça tercih ettiklerinden bahsetti.

Kayıran "Rinoplasti ameliyatında kapalı yöntem de hiçbir iz ve işlem belirtisi bulunmuyor diyen uzman isim açık ameliyatlarda da net bir görüş alanı sağlanması açısından büyük bir fayda sağlıyor ve ameliyattan sonra genellikle hastanın burnunun son hali 1 yıl sonra tam olarak ortaya çıkıyor. Herhangi bir revizyon ameliyatı da gerekebilir. Ancak bunun için bir yıl beklenmesi gerekmektedir" dedi.

Kayıran işlemle ilgili, "Estetik burun ameliyatı deneyimli bir estetik cerrah tarafından yapıldığı takdirde komplikasyonlar (istenmeyen sonuçlar) nadir ve genellikle önemsizdir. Her şeye rağmen daima bir komplikasyon ihtimali vardır. Revizyon %3-8 arasında bir ihtimalle olabilir.Düzeltici ikinci ameliyat genellikle daha dar kapsamlı ve daha basit bir ameliyattır.

Burun kemiklerinizin ve kıkırdaklarınızın yapısı, yüzünüzün şekli, cildinizin kalınlığı, yaşınız ve beklentileriniz ön görüşmede konuşulacaktır.

Cerrahınız kullanacağı anestezi ve cerrahi tekniği sizle paylaşacak ve olası komplikasyonları sizinle ayrıntılı konuşacaktır.

Öncesinde kullandığınız sigara, ilaç ve bitkisel ürünleri, hastalıklarınızı ve varsa geçirilen tüm ameliyatlar hekimle paylaşılmalıdır

AMELİYAT SONRASI

Ameliyat genel anestezi veya sedasyon destekli lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve ortalama 1-2 saat arası sürer. Hekiminizin tercihine göre birkaç saat hastanede takip edilip taburcu edilebilir veya 1 gece hastanede tutulabilirsiniz.

Ameliyattan burun içinde tampon ve dışında da atel takılı şekilde uyanacaksınız.

Yüzünüzde hafif-orta derecede şişlik ve morluk olabilir. Bu süreç ilk 3 günde en yoğun oluşur ve 1-2 hafta içinde tamamen geçicidir.Bu şikâyetleri azaltmak için ilk 2-3 üç hekiminizin tariflediği şekilde buz uygulaması yapılacaktır.

Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün boyunca, genellikle, burun deliklerinden çok hafif bir sızıntı olur ve birkaç hafta da burnunuzda hafif tıkanıklık hissedebilirsiniz. Şayet burun içinde tampon varsa, birkaç gün sonra alınacak ve kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Bir veya bazen ikinci haftanın sonuna doğru tüm pansumanlar ve burnunuzun üzerindeki atel alınmış olacaktır." dedi

"Sosyal medya paylaşımları cesaret veriyor"

Doç Dr. Oğuz Kayıran burun estetiği ameliyatlarına dair paylaşımlar nedeniyle insanlar etkilenip karar veriyor. Paylaşılan fotoğraflara bakıp görünümlerinden hoşlanmayan kişilerin cesaret alıp estetik yöntemleri denemeyi göze alıyor. Ayrıca sağlık konusunda sorun yaşayanlar da burun estetiği yaptırmaya karar veriyor.

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