Doç. Dr. Zehir: Çorum'da son 3 ayda aşıp olup hastalığı ciddi geçiren yok

ÇORUM (DHA) - HİTİT Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, " Çorum'da son 3 ay içinde aşı olup, hastalığı ciddi geçiren hemen hemen kimse yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 11-18 Şubat haftasının illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka haritasını paylaştı. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında yer alan Çorum'da 100 bin kişide 1205,82 olan vaka sayısı, 1292,08'e çıktı.

Bazı kişilerin virüse yakalandığında hasta olmadıklarını ancak bulaştırdıklarını kaydeden Doç. Dr. Zehir, "Virüsü bulaştırdıkları zaman özellikle çeşitli hastalıkları olanlarda bu hastalık şiddetli seyrediyor. Hele aşı yoksa hastalığın şiddetli seyretme riski daha da artıyor. Bu yüzden maskemizi takacağız, mesafeye uyacağız ve temizliğimize çok dikkat edeceğiz. Hepimiz aşılarımızı olacağız. Kentte son 3 ay içinde aşı olup, hastalığı ciddi geçiren hemen hemen kimse yok" dedi.