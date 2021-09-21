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Doç. Dr. Yüksel dünya evine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Doç. Dr. Yüksel dünya evine girdi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Esra Arslan ile hayatını birleştiren Yüksel'in nikah şahitliklerini Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu ile Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel yaptı.

Düğün merasimine katılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, mutlu çiftin evlilik cüzdanını Dr. Arslan'a verdi. Başkan Vekili Polat, törende yaptığı konuşmada, "Mevlüt Hocam, Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu hocamız gibi Müslüman-Türk soykırımı konusunda yıllardır ilimizde önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor. Kendilerinin yaptıkları araştırmalarla Dünya kamuoyuna Ermeni meselesini tüm yönleriyle anlatma imkanı buluyoruz. İlimizde Erol Hoca gibi Mevlüt Hoca gibi tarihçilerimizin yetişmesi ve etkin bilimsel çalışmaların yapılması özellikle şehrimizin bilim hayatı için son derece önemli" dedi. - ERZURUM

Doç. Dr. Yüksel dünya evine girdi

Doç. Dr. Yüksel dünya evine girdi

Doç. Dr. Yüksel dünya evine girdi

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