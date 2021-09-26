DOÇ. DR. YÜCELEN: 'TURİZMİN GELECEĞİNDEN ŞÜPHE DUYULMAMALI?

Koronavirüs nedeniyle dünyada alınan tedbirlerden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan turizmle ilgili değerlendirmede bulunan Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Yücelen, '2020 öncesi rakamlara ancak 2023'te belki yaklaşmaya başlayabiliriz, 2022'de bizim için dengeli toparlanma süreci olarak geçebilir. Turizmde tanıtım çok önemli ve biz bunu etkin yapıyoruz' dedi.

Pandeminin yaralarını sarmaya çalışan turizm sektörünü, geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangınlarının da etkilediğini belirten Yeditepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Yücelen, sektörde umudun kaybolmaması gerektiğini söyledi. Turizmin geleceğinden şüphe duyulmaması gerektiğini vurgulayan Yücelen, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Yücelen, '2019 yılında tarihi rekor kırmıştık. 2020 yılında ise ciddi sıkıntılara dünya da, biz de girdik. Turizm gelirlerimiz yaklaşık yüzde 65 oranında azaldı. Bu yıl da, 2020 ile benzer oranda bir gelir ve ziyaretçi öngörüsü söylenebilir. 2020 öncesi rakamlara ancak 2023'te belki yaklaşmaya başlayabiliriz. Önümüzdeki yıl da koronavirüs sorununun çözüleceğini söylemek çok güç. Tamamen çözülüp çözülmeyeceğini bilmiyoruz. Anlık tepkiler ve stratejilerle ekonomimizi korumaya çalışıp daha iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2023'ten önce ciddi bir düzelme olacağını söylemek zor gibi görülüyor. 2022'de bizim için dengeli toparlanma süreci olarak geçebilir' diye konuştu.

STRATEJİLER GELİŞTİRMEK GEREKİYOR

Sektörde sıkıntı yaşayan şirketlerin yanı sıra sezonu çok iyi kapatanların da olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Yücelen, 'Business oteller ve şehir içi otellerde ciddi bir doluluk oranı yakaladık ama bu da kafi gelmiyor. Bizim şirketlerimizin finansal, insan kaynakları yönetimi ve pazarlama stratejileri açısından geleceğe hazırlanmaları için stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Geçmişe değil geleceğe bakmalıyız. Turizm tartışmasız biçimde ülkemizin ilk 3 gelir kaynağından biri. Kendinin yanı sıra direkt ya da dolaylı olarak en az 1,5 düzine kadar sektörü besleyen ve ciddi istihdam kaynağı olan bir sektör' ifadelerini kullandı.

PAKET TURLAR PAZARLIK GÜCÜNÜ AZALTIYOR

Hizmet alıcıları çeşitlendirmenin çok önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yücelen, paket turlar hakkında görüşlerini şu sözlerle aktardı:

'Bazı fiyat tabanları koymamız lazım. Bir odamızı minimum şu fiyata satıyoruz demek gerekiyor. Maalesef, bize ne fiyat verilirse biz o fiyatı kabul ediyoruz. Yeter ki dolu olsun, önümüzü görelim mantığı var. Halbuki bizim rakiplerimiz diyebileceğimiz Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, İspanya gibi ülkelerin böyle bir derdi yok. Onlar paket turları çok nadir kullanıyor. Bunlar, hizmet verenin pazarlık gücünün yüksek olduğu ülkeler. Ülkemizin turizm potansiyelini değerlendirmek çok derin ve engin bir konu.'

'TÜRKİYE'DE TURİZM YALNIZCA 'DENİZ' DEĞİL?

Doç. Dr. Yücelen, Türkiye'de çok fazla turizm çeşidi olduğunu ve yalnızca 'deniz, kum, güneş' üçlüsünden ibaret olmadığını hatırlattı.

Tarih, kültür, arkeoloji potansiyeline sahip, Türkiye'yle karşılaştırılabilecek başka bir yer olmadığını söyleyen Yücelen, ' Turizmde tanıtım çok önemli ve bunu etkin yapıyoruz. Türkiye, İstanbul, Muğla dediğiniz zaman herkes zaten tanıyor. Dünyanın öbür ucundaki insanlar biliyor. Tanıtım açısından daha agresif olup harcama yapacağımıza o enerjimizi daha etkin ve pazarlık gücümüzü artıracak yani fiyatlarımızı yükseltecek türden çalışmalara, stratejilere yönlendirmeliyiz. Türkiye'ye bir kere gelen sonrasında ikinci, üçüncü kez geliyor. Bizim Almanlara, İngilizlere tanıtmaya ihtiyacımız yok' dedi.

SEKTÖRÜN GELECEĞİNDEN ŞÜPHE ETMEYE GEREK YOK

Turizmin bacasız sanayi olduğunu vurgulayan Yücelen, 'Gençlerimize iyi yatırımlar yaptık, sektörümüze çok değerli gençler, yöneticiler yetiştiriyoruz. Buna devam etmemiz gerekir. Sektörün geleceğinden şüphe duymamamız gerekiyor. Şüphelenecek hiçbir şey yok bugünleri ve sıkıntıları elbet atlatacağız. Her düşüşün bir yükselişi var. Orta ve uzun vadede sektörümüz her zaman değerini, önemini taşıyacak' ifadelerini kullandı.