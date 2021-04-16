Doç. Dr. Yiğit: Mars'ta kanser oranları yüksek olabilir

Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda.

Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD'de George Mason Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA'nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters'te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen'de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.

Kaynak: DailyMotion.com