Doç. Dr. Yeşil lise öğrencilerine yönelik "kariyer planlaması" söyleşisine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doç. Dr. Yeşil lise öğrencilerine yönelik "kariyer planlaması" söyleşisine katıldı

27.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:05
Doç. Dr. Yeşil lise öğrencilerine yönelik

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, kariyer planlaması hakkında düzenlenen söyleşide lise öğrencilerine bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil, kariyer planlaması hakkında düzenlenen söyleşide lise öğrencilerine bilgi verdi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğretmen Tülin Kara Taşpınar'ın katkılarıyla İzmir Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Lise Öğrencileri İçin Kariyer Planlama söyleşisi düzenlendi.

Çevrim içi düzenlenen söyleşide Doç. Dr. Yeşil, öğrencilere meslek seçimini etkileyen faktörler, doğru meslek seçiminin önemi, mesleklerin nasıl tanınabileceği, meslekle ilgili doğru kararların nasıl verileceği, bireyin yeteneklerinin farkında olması gerekliliği, meslek seçiminde yapılan hatalar, Z kuşağının özellikleri ve beklentileri üzerine bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kavga Rusya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doç. Dr. Yeşil lise öğrencilerine yönelik "kariyer planlaması" söyleşisine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 10:08:31. #1.16#
title