Doç. Dr. Yakup Darama'nın Projesi TÜBİTAK 1001 Kapsamında Desteklenme Hakkı Kazandı 27.12.2021

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Yakup Darama'nın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamındaki " İklim Değişikliğinin Çoruh Havzasındaki Yüzey Su Potansiyeline ve Ardışık Barajlardaki Enerji Üretimine Etkilerinin İncelenmesi " başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Akademisyenimizi başarısından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

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