Doç. Dr. Terzioğlu'nun editörlüğünü yaptığı uluslararası ekonomi kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Kenan Terzioğlu'nun editörü olduğu uluslararası kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Advances in Econometrics, Operational Research, Data Science and Actuarial Studies: Techniques and Theories" adlı kitap, Springer Yayınevi tarafından çıkartıldı.

Ekonometride yaşanan gelişmeler ile yöneylem araştırmaları, veri bilimi ve aktüerya çalışmaları konusunda bilgilerin paylaşıldığı kitap hakkında bilgi veren Terzioğlu, "Veri çağı dönemine girilmesiyle verinin işlenmesi-saklanması-iletilmesi küresel sistemin tüm yönleri için kritik bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, şunları kaydetti:

"Matematik, istatistik, aktüerya bilimleri ve ekonometri bilim dallarının farklı alanlarında yapay zeka teknolojilerinin sıklıkla kullanılmaya başlanmasının ardından veri bilimi de bu bilim dallarının ön sıralarına taşınmaktadır. Kitapta problemler bir olay, sorun senaryosuna göre tanımlanmakla birlikte farklı veri bilimi yaklaşımlarının kullanılması ve diğer ilgili bilim dallarıyla ilişki kurulması sonucunda okuyucunun ilgili bilim dallarında yapılan güncel teorik ve araştırma çalışmaları hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olması ve yeni modelleme önerilerine ulaşması hedeflenmektedir."