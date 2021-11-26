Doç. Dr. Sevtap Demirci Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu'na asli üye seçildi

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevtap Demirci, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu'na asli üye olarak seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında rol oynayan Lozan ile Montrö gibi anlaşmaların yanı sıra, Osmanlı Devleti'nin son döneminde ortaya çıkan siyasal ve sosyal hareketlerle ilgili de çalışan Doç. Dr. Sevtap Demirci'nin "İngiliz Basınında Osmanlı'nın İki Büyük Krizi: Bosna-Hersek 1908-1909 Balkan Savaşları 1912-1913" ve "Belgelerle Lozan" adlarıyla iki kitabı da bulunuyor.

Doç. Dr. Sevtap Demirci kimdir?

Doç. Dr. Sevtap Demirci İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı.

1990'da Cambridge Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesini, 1998 yılında da London School of Economics and Political Science'da diplomasi tarihi konusunda doktora derecesini aldı. Bu dönemde Cambridge Üniversitesi Doğu Çalışmaları Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak da çalışmalarını sürdürdü. Yüksek lisans tezi olan "İngiliz Basınında Osmanlı'nın İki Büyük Krizi: Bosna-Hersek 1908-1909 Balkan Savaşları 1912-1913" çalışması 2006'da kitap olarak da yayımlandı.

İngiliz arşivlerini ayrıntıyla inceleyerek resmi telgraflardan istihbarat raporlarına, bakanlıklar arası gönderilerden özel yazışmalara kadar bütün belgeleri elden geçiren Doç. Dr. Demirci, bu araştırmasıyla Lozan Antlaşması üzerine doktorasını tamamladı. Önce İngilizce olarak yayınlanan bu araştırma 2011'de "Belgelerle Lozan" adıyla Türkçe'ye çevrildi. Siyasi tarih alanında yayımlanmış çeşitli makaleleri de bulunan bilim insanı akademik çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdürüyor.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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