Doç. Dr. Serap Ünal'ın Eserler Atatürk Kültür Merkezinde Sergilendi

İSTANBUL (Habermetre) - Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yürütülen "Anadolu Uygarlıklarından İzler" Projesi kapsamında hazırlanan "Anadolu Uygarlıklarından İzler" Sergisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde ( Taksim ) açıldı.

Ülkemizin önemli resim, heykel, seramik akademisyenleri ile sanatçıların oluşturduğu eserlerin yer aldığı sergide, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Ünal'ın eserleri de yer aldı. Sanatçılar, "Kültepe" konsepti ile hazırladıkları eserlere Anadolu kültürünün izlerini yansıttı.

Doç. Dr. Serap Ünal, eserleri hakkında şu bilgileri verdi: "Paleotik ve Mezolitik dönemlerden günümüze kadar ulaşan hatta çok daha öncesinde giden mağara resimlerinden anlayabileceğimiz sanat, mimesis ve poiesis olarak insanla birlikte var olmuştur. Bu bağlamda yayınlarda ve eserlerinde 9000 yıllık seramik coğrafyası olan Anadolu'daki tinsel, mitolojik arkeoseramik ve geleneksel objelerden hareketle, bu kıymetli hazineyi estetik anlayışla süje-obje ilişkisi bağlamında simgeselden soyuta taşımayı amaçlamıştır. "

Sergi, 30 Aralık 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

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