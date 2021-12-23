Doç. Dr. Serap Özbaş' ın kitap bölümü yayınlandı

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden Doç. Dr. Serap Özbaş' ın Kasım 2021 'de ASOS Yayınları tarafından basılan "Nitel Araştırma Nasıl Yazılır" isimli bilimsel çeviri kitabında "Görseller Hakkında ve Görsellerle Birlikte Yazma" bölümü yayınlanmıştır.

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