DOÇ. DR. ŞAHİN: ÖLÜMCÜL METİL ALKOL, İNTERNETTE SAF ETİL ALKOL YERİNE SATILIYOR

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Şahin, sahte ve kaçak üretilen alkollü içkilerde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasının ölümcül zehirlenmelere sebep olduğunu belirterek, "Bunu bilinçli yapanların dışında, kendilerinin bireysel tüketimi için üreten kişiler, internetten saf etil alkol olarak satılan ürünün aslında metil alkol olduğunu bilmeden tüketerek zehirlenebiliyor. Hızlı tedavi edilmezse bilinç değişikliği, koma, nöbet, körlük ve ölüm gerçekleşir" dedi.

KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Şahin, sahte içkide kullanılan metil alkolün ölümcül zehirlenmelere neden olduğunu söyledi. Alkollü içki tüketiminde kullanılabilen tek alkol maddesinin etil alkol olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Şahin, "Fabrikalarda orijinal olarak üretilmeyen, sahte ve kaçak üretilen alkollü içkilerde etil alkol yerine metil alkol kullanılması ölümcül zehirlenmelere sebep olur. Metil alkol diğer bir ismiyle metanol, endüstride inceltici, çözücü olarak kullanılan bir alkoldür. Maliyeti etil alkole göre çok ucuz olduğundan maalesef bu ölümcül maddeyi, sahte alkol üreten şahıslar etil alkolün yerine kullanmaktadırlar. Bunu bilinçli yapanların dışında, kendilerinin bireysel tüketimi için üreten kişiler, internetten saf etil alkol olarak satılan ürünün aslında metil alkol olduğunu bilmeden tüketerek zehirlenebiliyor. Onun dışında merdiven altı bir şekilde üretilen kolonyaları ve ispirtoları tüketen hastalar da yine metil alkol zehirlenmesiyle karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

'TEDAVİ EDİLMEZSE KOMA, NÖBET VE ÖLÜM OLUR'

Metil alkolün insan sağlığına büyük zararları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Şahin, "Metil alkol, vücuda giriş yaptıktan sonra karaciğerde parçalanır ve formik asit adını verdiğimiz ölümcül zehirlenmeye sebep olan madde ortaya çıkar. Bu madde, kanda asit seviyesini artırır, göz hücrelerinde ve beyin hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasar meydana getirir. Hastalarda alkol tüketiminden sonra erken dönemde görme bulanıklığı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, kusma, sık nefes alıp verme gibi bulgular ortaya çıkar. Metil alkol ile beraber eşzamanlı etil alkol alımı olmuşsa bu bulguların ortaya çıkması 30 saatte kadar uzayabilir. Zaman ilerledikçe erken tanı konulup hızlı bir şekilde tedavi edilmezse bilinç değişikliği, koma, nöbet, körlük ve ölüm gerçekleşir" dedi.

'TADINDAN ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Sahte içkinin ayırt edilemeyeceğini söyleyen Doç. Dr. Şahin, "Maalesef tadından anlamak mümkün değil. Tüketilecek içki, mutlaka yetkin bayilerden ve satış noktalarından alınmalıdır. Alındıktan sonra şişenin orijinal barkodu, bandrolü, miktarı, berraklığı, fiyatı, kapağının veya şişenin hasarlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kişiler eğer tüketimden sonra sayılan şikayetleri yaşıyor veya şüphe duyuyorlarsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Metil alkolün panzehiri etil alkoldür. Hastalarda, metil alkolün karaciğerde yıkılıp hasara neden olan formik asite dönüşmesini engeller. Ortaya çıkmış olan formik asit ise diyalizle vücuttan uzaklaştırılır. Burada zamanla yarış söz konusudur. Tedavi ne kadar gecikirse ölüm ve sakatlık oranı ciddi bir şekilde artar" ifadelerini kullandı.