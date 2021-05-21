Doç. Dr. Orhan Bat Mide Botoksu Hakkında Bilgi Verdi: Endişe Duymanıza Gerek Yok!
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Doç. Dr. Orhan Bat Mide Botoksu Hakkında Bilgi Verdi: Endişe Duymanıza Gerek Yok!

Doç. Dr. Orhan Bat Mide Botoksu Hakkında Bilgi Verdi: Endişe Duymanıza Gerek Yok!
Bültenler - Haberler | Güncel

Modern tıbbın geliştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Orhan Bat genel cerrahi uzmanı olarak mide botoksu işlemi ile ilgili detaylı açıklamada bulundu.

Hayat kalitesini oldukça düşüren kilo probleminden tamamen kurtulabilirsiniz açıklamasını gerçekleştirdi. Orhan Bat bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler ve başarılı operasyonlarla pek çok insana kaliteli bir yaşam fırsatı sunulduğunu belirtti.

Doç. Dr. Orhan Bat açmış olduğu Elit Cerrahi kliniğinde gerçekleştirdiği işlemlerle büyük bir beğeni toplamaktadır. Kliniğinde oluşturmuş olduğu Modern tıp cihazları hata payı olmayan işlemler gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Hekim kadrosu olarak güçlü bir yapıya sahip olan klinikte yalnızca cerrahi işlemler değil estetik bir görünüm için doğru diyet uygulamaları konusunda da uzmanlar tarafından destek sağlanmaktadır.

Doç. Dr. Orhan Bat Açıkladı: Mide Botoksu Sizi Korkutmasın

Mide botoksu konusunda önemli bir şekilde açıklamalarını gerçekleştiren Doç. Dr. Orhan Bat klinikte gerçekleştirmiş olduğu tedavi yöntemlerinden bahsetti. Mide botoksu ameliyatının sanıldığı kadar zor bir işlem olmadığının altını çizdi. Mide botoksu cerrahi işlem gerçekleştirmeyen 6 aya kadar etkili bir yöntemdir diyerek 10-15 adet endoskopik işlemle midenin açlık ve iştah üzerinde olan sinir kaslarını geçici olarak etkisiz hale getirecek bir uygulama yapıldığının belirtti. Ameliyatsız olarak gerçekleştirilen bu işlemin obezite ile mücadelede büyük bir önem taşıdığından bahsetti. Kilo kontrolünü kaybeden bireylerin hiçbir problem yaşamadan ve endişe duymadan bu işlemi yaptırabileceklerine değindi.

Kaynak: Bültenler

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