Doç. Dr. Onmuş: Leyleklerin erken göçü mevsim değişikliğinin göstergesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doç. Dr. Onmuş: Leyleklerin erken göçü mevsim değişikliğinin göstergesi

İZMİR Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, bu yıl leyleklerin 1 hafta, 10 gün erken göçe başladıklarını belirtip, bunun iklim değişikliğinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Onmuş: Leyleklerin erken göçü mevsim değişikliğinin göstergesi
14.08.2020 08:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:35

İZMİR Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, bu yıl leyleklerin 1 hafta, 10 gün erken göçe başladıklarını belirtip, bunun iklim değişikliğinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

İlkbaharın müjdecisi leylekler, kışı geçirmek için göç yolculuğuna başladı. Afrika ve Uzak Doğu'ya giden 5 bine yakın leylek, Uşak'ta mola verdi. Bir süre burada kalan leylekler daha sonra toplu halde uçarak tekrar göçe devam etti. O anları Uşaklı çiftçi Arda Acar, görüntüledi. Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, göçün erken başladığını belirtip, "Leyleklerle bu yıl oldukça ilginç gelişmeler var. Normalde ağustos ortasında göçe başlayan leylekler, bu yıl 1 hafta- 10 gün önceden yolculuğa çıktı. Ağustos ayında gruplar halinde 5 bin kişilik topluluğun Batı Anadolu'da, Kuzey Batı Anadolu'da toplanarak göçe başladığını tespit ettik. Bu önemli bir şeyin habercisi. Haber ettiği konu ise iklimin değişmesi. Şiddetli sıcak geçen yaz şartları nedeniyle leylekler göçe daha erken başlıyorlar" dedi.

'LEYLEKLERİN GELİŞİ NİSAN'DAN ŞUBAT'A ÇEKİLDİ'Ege Üniversitesi olarak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'yle işbirliği yaparak 10 yıldır leylek halkalaması yaptıklarına dikkati çeken Doç. Dr. Ortaç Onmuş, leyleklerin Türkiye'ye geliş tarihiyle de ilgili bilgi verdi. Onmuş, "10 yıl önce leyleklerin 10 Nisan'da Türkiye'ye geldiğini tespit etmiştik. Geçtiğimiz yıllar boyunca her sene leyleklerin daha erken geldiğini gördük. Bu sene İzmir'e ilk leyleğin 6 Şubat'ta geldiğini gördük. Bu iklim değişikliğinin en büyük göstergesidir" dedi.Leyleklerin fırtınaları 2 bin kilometre mesafeden algılayabildiklerini belirten Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Kuzey Batı Anadolu bölgesinde bekleyen 5 binlik bir leylek grubunun olduğunu biliyoruz. Ege Bölgesinde Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağışlı günleri gördük. Muhtemelen leylekler bu fırtınayı görüp göçe ara verdi. Aslında bu fırtınalı hava olmasaydı belki göçe devam edip ülkemizden çıkarak Afrika'ya doğru göçe başlamış olacaklardı" dedi.LEYLEKLER TARIM ARAZİLERİNİ, MEYVE AĞAÇLARINI KORUYOR

Leyleklerin önemli canlılar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "Tarım için önemli bir hayvan türü. Yaptığımız halkalama çalışmasında bir leylek yavrusunun bizle karşılaşınca yaşadığı stres yüzünden kustuğunu gördük. Kusmuğunda 37 tane tarım zararlısı bir böcek türü olan 'danaburnu' çıktı. Biz buna şaşırdık. Tarım zararlılarını tükettiğini biliyoruz ama bir yavru leyleğin boğazında bu kadar çok danaburnunun çıkması ilginçti. Leylekler tarım arazilerini meyve ağaçlarını koruyan bizim daha sağlıklı yaşamımızı sağlayan hayvanlar. Biz onların sağladığı bu ekolojik desteği kullanıp geliştirip onları korursak daha az kimyasal kullanıp daha besinler üretiriz. İlaca daha az para verdiğimiz için daha çok para kazanırız. Leylekleri korumak insanların kendisini koruması demektir" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı 3. Sayfa
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Magazin
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Dünya
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var Dünya
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız...
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Muharrem İnce'nin 'Elinde Maraş'ın Çorum'un kanı bulunan' dediği kişi: Yaşar Okuyan
Muharrem İnce'nin "Elinde Maraş'ın Çorum'un kanı bulunan" dediği kişi: Yaşar Okuyan
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi
Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası için ikinci bir gece daha düzenleyecek
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası için ikinci bir gece daha düzenleyecek
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Bonservisinin geç yatırılması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'a Galatasaray yine kancayı taktı
Bonservisinin geç yatırılması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'a Galatasaray yine kancayı taktı
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım
93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Nihat Özdemir Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Sabah İzmir
Şu an buradasınız: Doç. Dr. Onmuş: Leyleklerin erken göçü mevsim değişikliğinin göstergesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 08:35:41. #1.15#
title