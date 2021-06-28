Doç. Dr. Okşan Tandoğan"In Gerçekleştirdiği Annem ile Çocuk Oyun Alanları Tasarlıyoruz Workshopu 29-03-2021
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Doç. Dr. Okşan Tandoğan"In Gerçekleştirdiği Annem ile Çocuk Oyun Alanları Tasarlıyoruz Workshopu 29-03-2021

Doç. Dr. Okşan Tandoğan'In Gerçekleştirdiği Annem ile Çocuk Oyun Alanları Tasarlıyoruz Workshopu 29-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

24-25 Mart tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen International Congress of Early Childhood Outdoor Practices (ICEKOP)'da Doç. Dr. Okşan Tandoğan yürütücülüğünde "Annem ile Çocuk Oyun Alanları Tasarlıyoruz" başlıklı bir workshop gerçekleştirmiştir.

24-25 Mart tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen International Congress of Early Childhood Outdoor Practices (ICEKOP)'da Doç. Dr. Okşan Tandoğan yürütücülüğünde "Annem ile Çocuk Oyun Alanları Tasarlıyoruz" başlıklı bir workshop gerçekleştirmiştir. Workshop'a katılan15 çocuk annesi ile birlikte hayallerindeki çocuk oyun alanlarını tasarlamıştır.

Aynı zamanda Doç. Dr. Okşan Tandoğan konferans kapsamında "Herkes İçin Çocuk Dostu Mekanlar: Kapsayıcı Çocuk Oyun Alanı Önerisi" başlıklı bir bildiri sunmuştur.

Kaynak: Habermetre

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Doç. Dr. Okşan Tandoğan"In Gerçekleştirdiği Annem ile Çocuk Oyun Alanları Tasarlıyoruz Workshopu 29-03-2021 - Haberler
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