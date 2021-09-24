Doç. Dr. Oğuz Kayıran: Rinoplasti sonrası bunlara dikkat

Konu ile ilgili olarak Doç. Dr. Oğuz Kayıran rinoplasti ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Burun Estetiği ameliyatı burnun yeniden şekillendirmeyi sağlayan cerrahi bir müdahaledir. Yaygın olarak uygulanır ve günümüzde pek çok kişi burun estetiği ameliyatı ile burnunu daha küçük veya büyük hale getirilebiliyor. Burun ucundan veya kemerinden burun şekli değiştirilebiliyor. Burun deliklerinin büyüklüğü küçültülebiliyor ve burun üst dudak arasındaki açı değiştirilebiliyor. Aynı zamanda yaralanmayla veya doğumsal olarak ortaya çıkmış olan şekilsel bozuklukları düzeltilebiliyor. Başlı başına muhteşem bir cerrahi uygulama olan burun estetiği ile ilgili işlem sonrası bakım büyük önem taşıyor.

Ameliyata karar verme aşamasında dikkatli olmalısınız ve ne zaman ameliyat olmak istediğinizi düşünmelisiniz. 18 yaş üstü bireylere bu ameliyat gerçekleştirilir ve burun ameliyatı deneyimli bir estetik cerrahı tarafından muhakkak yapılmalıdır. İşlemin başarılı olması için öncelikli olarak kıkırdak yapısı, yüz şekli, cildin kalınlığı, yaş ve beklentileriniz görüşülmelidir. Ameliyat sonrasında da muhakkak dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır diyerek uyardı.

Doç. Dr. Oğuz Kayıran ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı;

- Burun içinde tampon ve dışında da atel takılı olacaktır. Yüzünüzde ortaya çıkacak şişlikler ve morluklar sizi korkutmasın. Bu süreç 3 hafta kadar sürebilir. Bu durumda şikayetleri azaltmak için buz uygulayabilirsiniz.

- Ameliyattan sonra öncelikli olarak burun deliklerinde ortaya çıkacak sızıntı sizi korkutmasın. Birkaç hafta bu durum devam edebilir. Burnunuzda tıkanıklık oluştuğunu hissedebilirsiniz. İçinde tampon bulunuyorsa birkaç gün içinde alınacağından daha rahat hissedeceğiniz dönem yakın.

- İkinci haftanın sonuna doğru burun estetiği ameliyatı sonrası tüm pansumanlarınız tamamlanmış olur ve atel alınır.

- 3 hafta hapşırmak ve sümkürmek mümkün olduğu kadar kaçınmanız gereken durumlar.

- İşlem sonrası ikinci gün duş alabilmeniz mümkün.

- 3 hafta boyunca fiziksel aktivitelerden uzak kalmanız gerekiyor ve burnunuzu kazalardan korumanız en önemlisi.

- İlk 8 hafta boyunca gözlük kullanımı yasak.

- Ameliyat sonrasında cilt ışığa karşı hassas olacaktır. Bu nedenle de 8 hafta boyunca direkt güneş ışınları almaktan ve solaryum gibi yerlerden uzak kalmalısınız. Güneşte kalmak gerektiğinde güneş kremi kullanmanız gerekir.

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