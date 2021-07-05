DOÇ. DR. Oğuz Demir kimdir? FOX Çalar Saat konuğu DOÇ. DR. Oğuz Demir kaç yaşında?
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DOÇ. DR. Oğuz Demir kimdir? FOX Çalar Saat konuğu DOÇ. DR. Oğuz Demir kaç yaşında?

DOÇ. DR. Oğuz Demir kimdir? FOX Çalar Saat konuğu DOÇ. DR. Oğuz Demir kaç yaşında?
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FOX Çalar Saat konuğu DOÇ. DR. Oğuz Demir kimdir? Oğuz Demir kaç yaşında, nereli? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

5 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan FOX Çalar Saat konuğu DOÇ. DR. Oğuz Demir kimdir? Oğuz Demir kaç yaşında, nereli? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

DOÇ. DR. OĞUZ DEMİR KİMDİR?

İşletme Fakültesi mezunu, Oğuz Demir, İstanbul Üniversitesi, İktisat bölümünde yüksek lisans yaptı. Uluslararası Ticaret ve İktisat alanında birçok başarılı işe imza atan Demir, 2002 – 2004 yıllarında Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

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