DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN: EĞİTİMDE FRANCHİSE MÜMKÜN

AYDIN (DHA) - Her alanda markalaşmanın eğitimden geçtiğini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, eğitimde de franchise sisteminin mümkün olduğunu belirterek, 'Bir işin içinde eğitim olmadan başarı mümkün değildir. Ortaöğretimde, anaokulundan liselere varıncaya kadar her alanda franchise var' dedi.

Gıdadan ev dekorasyonuna, gayrimenkulden güzellik merkezlerine, spor merkezlerinden, kafelere, kuru temizlemeden teknolojiye, otomotivden yazılım şirketlerine kadar geniş sektör yelpazesinden katılımcıların yer aldığı 19'uncu Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı Yenikapı Avrasya Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Girişimciler ile markaların buluştuğu fuarda, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, markalaşmanın önemine değindi.

SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ 55 MİLYAR DOLAR

'Her ne yaparsanız yapın marka değilseniz dünya ekonomi pazarında olmanız mümkün değildir' diyen Doç. Dr. Mustafa Aydın, 'Marka ile dünya pazarlarına açılabilirsiniz. Bugün Türkiye'de yaklaşık 3 bin 500 civarında marka var. 60 binin üzerinde zincir mağaza var. 300 bin istihdam var. Türkiye'ye ekonomik katkısı yaklaşık 55 milyar dolar, 55 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahipler. Yaklaşık 350 yerli markamız da uluslar arası pazarlarda. Önemli olan ürünlerimizin, çalışmalarımızın, hizmetlerimizin yapmış olduğumuz imalatlarımızın Japonya'dan Güney Afrika'ya kadar, Amerika'dan İngiltere'ye kadar bütün dünya pazalarında yer edinebilmesi. Bunu ancak markalarla sağlayabiliriz' ifadelerini kullandı.

EĞİTİM OLMADAN BAŞARI MÜMKÜN DEĞİL

Bir işin içinde eğitim olmadan başarının mümkün olmadığını söyleyen Doç. Dr. Aydın, "Ürün ve işin kalitesini getiren eğitimdir.. Eğitimde de her alanda franchising yapılıyor. İyi yapılan her şey bir başkası tarafından alınıp örnek olarak kullanılabilir. İyi yapılması lazım; bu eğitim için de geçerli, teknoloji, sanayi, ürün ve hizmet sektörü için de geçerli. Eğer siz doğru eğitirseniz, doğru verir ve doğru insan kaynağı yetiştirirseniz tüm sektörlerde başarılı olabilirsiniz? dedi.

EĞİTİMDE DE FRANCHİSİNG YAPILABİLİR

Fuarın bir bölümünde de Imagine Tomorrow denilen, yenilikçi geleceğe dönük stantların olduğunu belirten Aydın, 'Bu tür etkinliklerde hep böyle köşeler oluyor. Ortaöğretimde, anaokulundan liselere varıncaya kadar her alanda franchise var. Eğitimin her alanında franchising sisteminin çok rahatlıkla yapıldığının ve bunun da tüketiciyle, girişimciyle, yatırımcıyla buluştuğu noktalar olarak bu platformları görüyoruz' diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA