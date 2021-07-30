Doç. Dr. Mertol Ertuğrul: "Dünya genelinde orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası insan kaynaklı"
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Doç. Dr. Mertol Ertuğrul: "Dünya genelinde orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası insan kaynaklı"

Doç. Dr. Mertol Ertuğrul: 'Dünya genelinde orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası insan kaynaklı'
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mertol Ertuğrul, dünya genelinde orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı unsurlardan çıktığını bildirdi.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mertol Ertuğrul, dünya genelinde orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı unsurlardan çıktığını bildirdi.

Ertuğrul, gazetecilere, iklim değişikliği ve orman yangınları konusunda bilimsel çalışmalar yayınlayarak özellikle Akdeniz ülkelerindeki orman yangınları konusunda araştırmalar yaptığını ve yangınların başlıca nedeninin iklim ve insan kaynaklı unsurlar olduğunu söyledi.

Türkiye'de son 3 günde 71 orman yangını yaşandığını aktaran Ertuğrul, "Dünya genelinde yer yer farklılıklar görülmesine karşın orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası insan eliyle çıkmaktadır. Her yaz sezonunda yangınlarla mücadele eden ülkemiz, Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Akdeniz ülkeleri, bitki örtüsü, iklim ve sosyo-ekonomik özellikleriyle birbirlerine çok benzemektedirler." dedi.

"Türkiye orman yangınıyla mücadelede oldukça başarılı bir konumdadır"

Temmuz ayı sonu itibarıyla bu yıl yaz mevsiminin, oldukça zor geçmeye aday bir yangın sezonu olduğunu ifade eden Ertuğrul, "Artık orman yangınlarıyla mücadelede, dünyadaki pek çok yangın uzmanının da belirttiği gibi 20. yüzyıl boyunca kullanılan geleneksel mücadele sisteminin değiştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu afet boyutundaki olaylar bizim için de bir uyarı işareti durumundadır." dedi.

Son 3 günde çıkan yangınlarda olağanüstü bir mücadele verildiğinin altını çizen Ertuğrul, "Genel olarak yangın istatistiklerine bakıldığında ülkemiz orman yangınlarıyla mücadelede diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla daha başarılı konumdadır. Bunda orman teşkilatı personelinin özverili bir şekilde her yangın sezonunda olduğu gibi varını yoğunu ortaya koyarak orman yangınlarıyla mücadele etmesi başlıca sebep durumundadır. Bununla birlikte olumsuz yönde değişen çevre koşulları nedeniyle yangınlara karşı farklı önlemlerin alınması hatta yeni bir planlamanın yapılması da günümüz itibarıyla gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çıkan yangınlarda da görüldüğü gibi orman yangınlarının artık yerleşim yerlerini tehdit ettiğine dikkati çeken Ertuğrul, bu durumu iklim değişikliği, sosyoekonomik koşullar, artan insan baskısı sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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Doç. Dr. Mertol Ertuğrul: "Dünya genelinde orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası insan kaynaklı" - Haberler
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