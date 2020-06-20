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Doç. Dr. Lütfü Savaş: "Şampiyon olmamamız için bir engel yok"

- Doç. Dr. Lütfü Savaş: "Şampiyon olmamamız için bir engel yok" Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş: "Hataylılar ve Hatay'a sempati duyanlar şampiyonluk bekliyor" "Stadımızı 20 Eylül'de teslim alacağız" Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr.

20.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:08

- Doç. Dr. Lütfü Savaş: "Şampiyon olmamamız için bir engel yok"

Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş:

"Hataylılar ve Hatay'a sempati duyanlar şampiyonluk bekliyor"

"Stadımızı 20 Eylül'de teslim alacağız"

İSTANBUL - Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız kalan süre içinde işi ciddiye alıp, bundan sonraki süreci iyi değerlendirip, ipi göğüsleyecektir. Bütün Hataylılar ve Hatay'a sempati duyanlar şampiyonluk bekliyor. Biz de bunu tatmak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, dün konuk olduğu İstanbulspor deplasmanında, mücadelenin son dakikalarında bulduğu gol ile 1 puan alırken, Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, takımın son durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na özel değerlendirmelerde bulundu. Hatay halkının şampiyonluğa kilitlendiğini belirten Başkan Savaş, "Liglere ara verilmesinden sonra dün ilk maçımıza çıktı. Takımımız gayet iyi hazırlanmıştı. İki takım üst düzey mücadele edemedi ama 2-2'lik skor çıktı. Buna da şükür diyoruz. 5 maç kaldı ligde. Üçüncü takım ile aramızda en az 5 puan fark olacak. O takımlar kendi arasında maç yapacak. Bizim bir avantajımız var. İstanbul'a üç puan için geldik ama altın değerinde 1 puan aldık. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız kalan süre içinde işi ciddiye alıp, bundan sonraki süreci iyi değerlendirip, ipi göğüsleyecektir. Bütün Hataylılar ve Hatay'a sempati duyanlar şampiyonluk bekliyor. Biz de bunu tatmak istiyoruz" dedi.

"Şampiyon olmamamız için bir engel yok"

Hatay halkının, takımlarıyla gurur duyduklarının altını çizen Başkan Savaş, "Hatay halkı durumumuza çok şükür diyor. Bu seviyede ilk defa 1. Lig'de oynuyoruz. Bu durum Hatay halkını gururlandırıyor. Mutlu ve umutlu halkımız. Takıma da kendine güveniyor. İnanmış ve mütevazı bir takım var. Şehir ve takım inandıktan sonra şampiyon olmamamız için bir engel yok. Dünkü sonucu bir kaza olarak değerlendiriyoruz. Fatih Karagümrük, Giresunspor gibi takımlarla son dakika yediğimiz gollerle berabere kalmıştık. Dün de son dakikalarda golü bulduk puanı aldık" şeklinde konuştu.

"Stadımızı 20 Eylül'de teslim alacağız"

Stadın son durumu hakkında da konuşan Başkan Savaş, "Valimiz stadımızın geri kalan kısmı ve koltukları için ihaleyi yaptı. Önümüzdeki hafta yer teslimi yapılacak. Müteahhit 20 Eylül'de teslim edecek. Güzel bir stat oldu. Valimiz takipçisi oldu. Spor Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hatay'ımız 26 bin 500 kişilik modern bir sahaya sahip olacak. Bu stadımızla Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Süper Lig için tesisleşme ve altyapımız için çalışmalarımızı yapıyoruz. Süper Lig'e çıkarken borçlu bir takım olmak istemiyoruz. Disiplinli, borçsuz bir takım olmak istiyoruz. Valimiz ile yeni bir kampanya başlattık. İş adamlarımızdan 2-3 milyon destek alacağız. Bu güne kadar bizi kırmadılar bundan sonra da kırmazlar. Bu işler parayla yürüyor. Eş, dost, iş adamlarından topladığımız para ile bu işi götürdük" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında dün İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Hatayspor, ligde 54 puanla zirvede yer alıyor.

Doç. Dr. Lütfü Savaş: 'Şampiyon olmamamız için bir engel yok'

Kaynak: İHA

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