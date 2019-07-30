Doç. Dr. Lokman Kuzu Karapınar'da konferans verdi

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu Karapınar KOMEK binasında öğrencilerle buluştu.

Konferansta öğrencilerle sohbet eden Lokman Kuzu, kurum olarak yapmış oldukları çalışmalar hakında bilgi verdi.

Kuzu, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün temel amacının güvenlik ve savunma sistemleri geliştirmek olduğunu kaydetti.

Kendisinin de Karapınarlı olduğunu ve memleketinde konferans vermekten mutluluk duyduğunu belirten Doç. Dr. Kuzu, hedeflerinizi şimdiden belirleyin ve çok çalışın dedi.

KOMEK Karapınar yöneticisi Ali Tuna Doç Dr Kuzu'ya teşekkür ederek günün anısına çiçek ve tablo hediye etti.

Program öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ile son buldu.

Kaynak: AA