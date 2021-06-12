Doç. Dr. Kul, rektör danışmanlığı görevine getirildi
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Doç. Dr. Kul, rektör danışmanlığı görevine getirildi

Doç. Dr. Kul, rektör danışmanlığı görevine getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne atamasının ardından, yeni dönemde idari görev atamaları da devam ediyor.

Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne atamasının ardından, yeni dönemde idari görev atamaları da devam ediyor.

Bayburt Üniversitesinde; Genel Sekreterlik, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü atamalarının ardından Rektör Danışmanlığı ataması da gerçekleştirildi.

Yeni dönemde yapılan idari görev dağılımları kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevine getirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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