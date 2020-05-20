Doç. Dr. Kekeçoğlu: "Arılar olmazsa yarınlar olmaz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doç. Dr. Kekeçoğlu: "Arılar olmazsa yarınlar olmaz"

Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Bal arıları dünyanın en önemli canlısı. Arılar olmazsa milyarlarca bitkiyi elle tozlaştırmak zorunda kalırız" dedi.

Doç. Dr. Kekeçoğlu:
20.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:13

Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Bal arıları dünyanın en önemli canlısı. Arılar olmazsa milyarlarca bitkiyi elle tozlaştırmak zorunda kalırız" dedi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bal arılarının dünyanın en önemli canlısı olarak seçildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kekeçoğlu, "İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği'nin, Earthwatch Enstitüsü'nde yaptığı son toplantıda arıların gezegenimizde yaşayan en önemli canlı olduğu ilan edildi. Dünyadaki tarımsal faaliyetlerin yüzde 70-80'i, arılar tarafından yapılan tozlaşmaya bağlıdır. Tozlaşmaya sağladıkları katkı ile sürdürülebilir çevre olgusunda oldukça önemli yere sahip olan bal arıları, modern tarımda birinci derecede tozlaştırıcı olarak kabul edilirler. Çünkü bal arıları günlerinin büyük bir kısmını kendi besinini elde etmek amacıyla bal özü ve çiçek toplayarak geçirirler ve bu sırada üzerlerine bulaşan çiçek tozlarını da bir çiçekten diğerine taşırlar. Bal arıları nektar ve polen toplamak için çiçeklere konduğunda rüzgar ile taşınamayacak büyüklükteki polenleri taşıyarak tozlaşmayı, aynı zamanda sebzelerin ve meyvelerin olgunlaşmasında rol oynayarak doğal floranın korunmasını sağlarlar. En önemlisi geleceğimizin gıda güvencesidirler. Yani arılar olmadan bu fauna olamaz" şeklinde konuştu.

"Arılar olmazsa milyarlarca bitkiyi elle tozlaştırmak zorunda kalırız"

Pandemi döneminde insanların çevreye ne kadar zarar verdiğinin anlaşıldığına işaret eden Kekeçoğlu, "Bilinçsiz yapılan tarımsal ilaçlama, çevresel kirlenme, küresel ısınma, baz istasyonları, genetiği değiştirilmiş ürünler, bitki biyoçeşitliliğinin azalması gibi faktörler 1. dereceden arıları etkileyen faktörlerdir. Arılar olmazsa milyarlarca bitkiyi elle tozlaştırmak zorunda kalırız. O yüzden arıları yaşatmak için çevreyi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Arıların sadece çevre güvenliği açısından değil, sosyal yaşamlarının tüm insanlara model olması nedeniyle de önemli canlılar olduğunu vurgulayan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, "Kovan içerisinde ahenkle ve takım ruhuyla çalışırlar. Minimum enerji, maksimum kapasite ile çalışmayı başaran eşsiz bir canlı grubudur ve dünyanın en temiz canlısıdır" diyerek açıklamalarına devam etti.

"Arı kovanı adeta küçük bir ecza dolabı"

İnsanların arılar hakkında birçok şeyi yanlış bildiğini dile getiren Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, "Arılar durduk yere insanları sokmazlar. İşçi arılar bizi tehdit algıladıklarında sokar ve sonra ölürler. Arılar çiçekleri bizim gördüğümüz renklerde görmezler. Arı yalnızca bal yapmaz; arısütü, arı poleni, propolis, arı zehri, apilarnil, perga, balmumu gibi sağlık alanında kullanılan çok sayıda ürün üretir. Arı kovanı adeta küçük bir ecza dolabıdır" dedi.

Kekeçoğlu, "Dünya üzerinde zengin biyoçeşitliliğe sahip olan ve ekolojideki kilit canlılardan biri olan bal arılarının neslini devam ettirmek için çevreyi kirletmeyelim. İklim değişikliği ile savaşalım. Türkiye'de 5 farklı bal arısı alttürü ve birçok ekotip var. Bu çok büyük zenginlik, kıymetini bilelim; bitkileri ellerimizle tozlaştırmak zorunda kalmayalım. Bitkileri ve temiz su kaynaklarını zehirli kimyasallardan koruyalım. Pazardan ya da manavdan şekli ve tadı bozuk ürünler satın almak istemiyorsak arıların nefes almasını sağlayalım, havayı kirletmeyelim. Çünkü arılar olmazsa yarınlar olmaz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Haber
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Bakan, 'Tedbir' kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Doç. Dr. Kekeçoğlu: "Arılar olmazsa yarınlar olmaz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 19:13:39. #1.14#
title