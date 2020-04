Doç. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz'den Ramazan Ayı'nda beslenme önerileri -Doç. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz'den Ramazan Ayı'nda beslenme önerileri -Doç. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, "En az 10 bardak su tüketilmeli" Ramazan'da bağışıklığı güçlü tutmanın yolları Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Doç. Dr.

İSTANBUL - Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, su tüketimi olmadan güçlü bir bağışıklık sisteminin mümkün olmadığını belirterek "Daha sağlıklı bir şekilde Ramazan'ı atlatabilmemiz için beslenme konusunda özellikle mevsimsel taze meyve, sebzeleri tüketmeye özen gösterelim. Günde en azından 10 bardak su tüketebilecek program yapılması gerekir" dedi.

Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece kalkılacak olması ve Ramazan'ın (Covid-19) salgınına denk gelmesiyle bu dönemde nasıl beslenilmesi gerektiği ve bağışıklık sisteminin nasıl güçlü tutulacağı sorusu akla ilk gelen soruların başında geliyor. Ramazan ayıyla birlikte oruç tutacak olan bazı vatandaşlar bu dönemde bağışıklık sisteminin nasıl güçlü tutulacağı ile ilgili kaygı taşıyor. Doç. Dr. Hematoloji Uzmanı Itır Şirinoğlu Demiriz de bu süreçte nasıl beslenilmeli ve bağışıklık sisteminin nasıl güçlü tutulması gerektiğini anlattı.

"Mevsimsel taze meyve sebzeleri tüketmeye özen gösterelim"

Doç. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, uzun süre aç kalınması bağışıklık sistemini zayıflattığını belirterek, "Daha sağlıklı bir şekilde Ramazan sürecini atlatabilmemiz için beslenme konusunda özellikle mevsimsel taze meyve sebzeleri tüketmeye özen gösterelim. Elbette turunçgiller bunun en önemli kısmını oluşturuyor bunun yanı sıra; brokoli ve hiçbir zaman domates, c vitamini, çinko ve selenyum kaynağı olduğu için hepimizin sık sık tüketmemiz gereken gıdalar arasında. Mümkün mertebe ilaç kullanıyorsanız ve ilaçlarınız gün içerisinde iki defadan fazlaysa hekiminize sormadan ilaç kullanımının kesilmesi ya da dozlarının yer değişikliğinin olmamasını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda su tüketimi de çok önemli bağışıklık sistemi açısından suyun hayat olduğunu söylemek gerekir. Su olmadan bağışıklık sistemini dik tutabilmek mümkün değil. Günde en azından 10 bardak su tüketebilecek program yapılması gerekir" dedi.

Ceviz, fındık, badem ve mantar bağışıklığı kuvvetlendiriyor

Doç. Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz, 65 yaş üzeri vatandaşların oruç tutabilmeleri için aile hekimlerine danışmalarını ifade etti. Şirinoğlu, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmede ceviz ve mantarın önemine dikkat çekerek, "Bazen ateşlenilebilir ya da başka tipten hastalıklar gelişebilir o süreçte aç olunmasıyla tok olunması arasında fark olacağı için 65 yaş üzeri hasta grubu özellikle Ramazan boyunca oruç tutabilirlikleri açısından aile hekimlerine takipte oldukları bir hekim varsa onlara danışmaları gerektiğini öneriyoruz. Bir de bağışıklık sistemimizde yeri olan en önemli eser elementleri vitaminin kaynakları ceviz, badem ve fındıktır. Hiç değilse bir avuç dolusu bunlardan tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bazen sevilmeyen grupta olsa da sık sık mantar tüketiminin kültür mantarı olarak söylüyorum; mantar tüketiminin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini belirtmek istiyorum. Elbette her kişinin bedeni kendine hastır bağışıklık sistemi o kişiye özgüdür dışarıdan gelen etkileri kontrol etmek bazen mümkün olmasa da bu bahsettiğim beslenme tarzıyla bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz söz konusu olabilir. Her zaman bir telefon kadar yakın olan hekiminiz ya da bir sağlık çalışanıyla irtibata geçmeniz sizin kaygılarınızı azaltacaktır. Tek başınıza bu yükü üstlenmenize gerek yok her zaman yanınızdayız. Mutlaka ve mutlaka sizin için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA