Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu"

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | Sağlık

Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu" Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, aşı çalışmalarının başlamasıyla beraber korona virüs hastalarında belirgin bir azalma olduğunu söyledi.

Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu"

KAYSERİ - Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, aşı çalışmalarının başlamasıyla beraber korona virüs hastalarında belirgin bir azalma olduğunu söyledi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde de aşılama çalışmalarının başladığını kaydeden Altıntop, aşı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Altıntop, "Kayseri Devlet Hastanesi'nde de aşılamalar başladı. Hem Biontech hem de Sinovac aşıları yapılıyor. Vatandaşlarımızdan e-nabız ve MHRS'den ya da bu sistemleri kullanamıyorlar ise alo 182 hattından randevu almalarını istiyoruz. Randevularına saatinde gelmelerini istiyoruz. Randevuya geldiklerinde de özellikle kurallara uymalarını istiyoruz. Çünkü biz bu aşıyı pandemi için yapıyoruz. Aşıların hazırlanması, odalara taşınması, büyük paketlerden yeniden küçük paketlere geçirilmesi aşamasında zaman zaman vatandaşlarımızı bekletebiliyoruz. O aşamada sabırlı olmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Oruç tutan vatandaşlarımız için aşılarımızı sadece sabahları değil, saat 23.00'a kadar merkez 10. blokta yapılmaktadır. Herkese geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu" diyen Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop, "Aşı yapılan gruplarda azalma olurken, hastaneye yatan doktor, hemşire veya mevcut yaşına göre aşı yapılan vatandaşlarımızın hastalığı hafif atlattığını gördük. Aşı olmalarını öneriyoruz. Aşılı insan sayısı ülkemizde ve şehrimizde ne kadar artarsa pandeminin de hızı o kadar çabuk kesilecektir. Herkese geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. İsmail Altıntop: 'Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu'
Doç. Dr. İsmail Altıntop: 'Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu'
Doç. Dr. İsmail Altıntop: 'Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu'
Doç. Dr. İsmail Altıntop: 'Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Hayrete düşüren kaza! Otoparka düşen otomobil dik durdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Nikos Dendias Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Diego Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doç. Dr. İsmail Altıntop: "Aşı yapıldıktan sonra hastalarımızda belirgin bir azalma oldu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:22:01. #1.16#

title