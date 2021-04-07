Doç. Dr. İlyas Karabıyık, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandı
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Doç. Dr. İlyas Karabıyık, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Doç. Dr. İlyas Karabıyık, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu'na yeni müdür ataması gerçekleştirildi.

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu'na yeni müdür ataması gerçekleştirildi. ADÜ Söke İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Karabıyık, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandı.

Lisans eğitimini 1987-1991 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Yönetimi Programında tamamlayan Doç. Dr. Karabıyık, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans ve aynı enstitünün Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde Doktora eğitimini tamamladı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Karabıyık'a yeni görevinde başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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