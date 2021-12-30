Doç. Dr. İhsan Ateş: "Aşımıza talep şu an katlanarak artıyor" - Haberler
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Doç. Dr. İhsan Ateş: "Aşımıza talep şu an katlanarak artıyor"

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş'in konuşması Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın konuşması Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve Turkovac'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş'in konuşması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın konuşması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan'ın konuşması ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve Turkovac'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan TURKOVAC aşısının uygulanmaya başlanmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. İhsan Ateş: Aşımıza talep şu an katlanarak artıyor

Doç. Dr. İhsan Ateş: Aşımıza talep şu an katlanarak artıyor

Doç. Dr. İhsan Ateş: Aşımıza talep şu an katlanarak artıyor

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

 Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı! Vatandaşlara da müjdeyi verdi

Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı! Vatandaşlara da müjdeyi verdi

 Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor

Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri

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