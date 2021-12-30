Doç. Dr. İhsan Ateş: "Aşımıza talep şu an katlanarak artıyor"

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve Turkovac'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş'in konuşması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın konuşması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan'ın konuşması ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve Turkovac'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ile Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan TURKOVAC aşısının uygulanmaya başlanmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.