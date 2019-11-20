20.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:10

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yenidoğan Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Kahveci, "Dünyada her yıl 15 milyon, Türkiye'de 150 bin prematüre bebek doğuyor." dedi.

Doç. Dr. Kahveci, BEAH Yenidoğan Ünitesinde düzenlenen "Dünya Prematüre Günü" etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, BEAH'a Doğu Anadolu'daki 12 ilin yanı sıra çevre illerden de hasta kabul ettiklerini söyledi.

BEAH 35 yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde durumu ağır olan bebekleri tedavi ettiklerini anlatan Kahveci, "Dünyada her yıl 15 milyon, Türkiye'de ise 150 bin prematüre bebek doğuyor. Bu bebeklerin 50 bini 1 kilogramın altında olan bebeklerimiz. Bunlar çok uzun süre yoğun bakım ünitelerinde kalıyor ve devlete, topluma, aileye sosyal ekonomik ve tıbbi yükler oluşturuyor. Bu bebekler aileleri için de için çok ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor." diye konuştu.

Kahveci, prematüre bebek doğumlarını azaltmak için çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ederek, prematüre bebek doğumlarının mutlaka uzman doktor elinden yapılması gerektiğini kaydetti.

Prematüre bebeklerin taburcu olduktan sonra işlerinin bitmediğini ifade eden Kahveci, şöyle devam etti:

"Prematüre bebekler düzey 3 dediğimiz multidisiplinin olduğu yerlerde doğması ve bakılması gerekiyor. Önerilerimiz doğrultusunda bebeklerin sıkça kontrole gelmesi, göz muayenelerinin sık yapılması, beslenme ve aşılarının bizim istediğimiz gibi yapılması lazım. Hiçbir şekilde evde sigara içilmemesi, grip olanların bebeğe dokunmaması ve öpmemesi gerekiyor. Bu bebeklerin beslenmelerinde ciddi problemler oluyor, eğer kilo kaybı gelişirse zeka ve beyin gelişimlerinde sorun oluyor. Özellikle anne sütünü tavsiye ediyoruz, 1 gram da olsa anne sütü mutlaka verilmeli."

Kahveci, etkinlik sonrası prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin anneleriyle "Dünya Prematüre Günü"nü pasta keserek kutladı.

BEAH Başhekimi Dr. Mahmut Avcı da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA