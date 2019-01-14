Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli Kimdir?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki inme merkezinde görev alan ve öncülerinden olan Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli hakkında merak edilenleri anlattı.
Kaynak: Wise.tv