Doç. Dr. Hasan Ali Dal: Meteor yağmurundan düşen parçalar yeryüzünde bulunabilir GÖKTAŞI yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, 12 Ağustos gecesi Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden gözlemlendi.

GÖKTAŞI yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, 12 Ağustos gecesi Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden gözlemlendi. Aynı anda birçok meteorun kaydığı ve 15 Ağustos'ta maksimuma ulaşacak olan meteor yağmuru, gece gökyüzünü izleyenlere görsel şölen sunuyor. Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Ali Dal, "Meteorlar düşerken ateş toplarının çıktığı görülebilir. Bu meteorun parçalandığı anlamına gelir. Bu parçalar, yeryüzüne düşebilir. Palasit göktaşı, moldovit, demir parçası olup kristalize olmuş yapılar bulunabilir. Bunlar bilimsel olarak değerli ve maddi değeri yüksek parçalardır" dedi.

Her yıl Ağustos, Aralık ve Ocak ayında yoğunlaşan ve gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Perseid meteor (göktaşı) yağmuru, bu sene ağustos ayının 12'sinde başladı. Aynı anda kayan birçok meteor, saat 23.00'ten sonra, şehre uzak ve ışıksız bölgelerden rahatlıkla izlenebiliyor. 15 Ağustos'ta maksimuma ulaşacak olan ve saatte 60-70 meteorun görülebileceği meteor yağmuru, birkaç gün sonra sona erecek.

Meteor yağmurları hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, şöyle konuştu: "Göktaşı yağmurları kuyruklu yıldızların izlediği yörüngelerle ilgilidir. Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan parçalar olan kuyruklu yıldızlar, zaman zaman dünyanın yörüngesiyle kesişen yörüngelerde dolaşır. Kuyruklu yıldızlar bu yörüngelerde dolaşırken arkalarında buz parçaları ve kayaçlar bırakır. Buz parçaları eriyip yok olurlar, fakat kayaçlar o bölgede kalır ve güneşin etrafında dolanmaya başlarlar. Yer yörüngesinde bu alanlardan geçtiğinde o bölgedeki kayaçlar yerçekimine kapılarak yer atmosferine girerler. Buraya girdiklerinde sürtünmeden dolayı ısınarak, gökyüzünde gördüğümüz izleri bırakırlar. Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen bu olay, yılın 12 ayında da yaşanır. Yer yörüngesini kesen çok fazla kuyruklu yıldız olması nedeniyle bazı aylarda bazı göktaşı yağmurları belirgin ve sıklıkla yaşanır. Ağustos ayında yaşanan Perseid takımyıldızı ile ilişkilendirilen bu meteor yağmuru, oldukça popülerdir. Meteor yağmurunu görebilmek için çıplak gözle gökyüzünü izlemek yeterli. İzlemek isteyenler, saat 24.00'ten sonra karanlık ve şehirden uzak bir alana gitmeli. Sabah güneş doğana kadar oldukça sık sayıda göktaşını gökyüzünde görebilirler. Kayıt altına almak isteyenler, fotoğraf makineleriyle uzun poz süreleri vererek çekim yapabilirler."'İZLEYİCİLER METEOR PARÇALARI BULABİLİRLER'

Meteorların yeryüzüne girerken parçalanabildiğini anlatan Dal, "Vatandaşlar gökyüzüne baktıklarında meteorların bazen ateş topları ortaya çıkardığını görebilir. Göktaşlarının atmosfere giriş açılarından dolayı bazen patlama yaşanır. Bu patlamalarda zaman zaman yeryüzüne parçalar düşer. İzleyenler, bu patlamaları gördükten sonra parçaların düşeceği yeri tespit edebilirlerse, o bölgelerde meteor parçaları bulabilirler. Ancak meteor parçası tespit edebilmek için taşın çeşitli analizlerden geçmesi gerekiyor. İki ayrı analiz yapılarak teyit ediliyor. Güneş sisteminden önceki yıldızlara ait yıldızların kalıntılarının bulunduğu Palasit göktaşı, moldovit, demir olmasına rağmen kristalize olmuş parçalar bulunabilir. Bunlar bilimsel ve maddi değeri yüksek parçalardır" diye konuştu.

Kaynak: DHA