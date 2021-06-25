Doç. Dr. Gün Kut, "BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi" üyeliğine yeniden seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doç. Dr. Gün Kut, "BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi" üyeliğine yeniden seçildi

Doç. Dr. Gün Kut, 'BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi' üyeliğine yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya - Haberler | Güncel

Doç. Dr. Gün Kut, Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi üyeliğine yeniden seçildi.

Doç. Dr. Gün Kut, Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi üyeliğine yeniden seçildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi'nin denetim organı olan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nde (Committee on the Elimination of Racial Discrimination - CERD) 2022-2026 döneminde görev yapacak üyelerin belirlenmesi amacıyla dün New York'ta yapılan seçimlerin sonuçları ilan edildi.

Söz konusu Komite'de 2010 yılından bu yana görev yapan ve ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele alanlarında derin tecrübeye sahip Doç. Dr. Gün Kut'un, Türkiye tarafından Komite üyeliğine tekrar aday gösterildiği ve 145 oy alarak seçimleri en üst sıralarda kazandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doç. Dr. Gün Kut'un Komite'ye yeniden seçilmesi, ülkemizin tüm dünyada ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çalışmalarının ve itibarının da bir yansımasıdır. Görevi boyunca Doç. Dr. Kut'un Komite'ye önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, seçimlerin öngörülen şekilde yapılması istendi
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, seçimlerin öngörülen şekilde yapılması istendi
BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen İkinci Berlin Konferansı sona erdi.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Burak Elmas Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doç. Dr. Gün Kut, "BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi" üyeliğine yeniden seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 10:23:40. #1.14#

title