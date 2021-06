Doç. Dr. Gün Kut, "BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi" üyeliğine yeniden seçildi

Doç. Dr. Gün Kut, Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi üyeliğine yeniden seçildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi'nin denetim organı olan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nde (Committee on the Elimination of Racial Discrimination - CERD) 2022-2026 döneminde görev yapacak üyelerin belirlenmesi amacıyla dün New York'ta yapılan seçimlerin sonuçları ilan edildi.

Söz konusu Komite'de 2010 yılından bu yana görev yapan ve ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele alanlarında derin tecrübeye sahip Doç. Dr. Gün Kut'un, Türkiye tarafından Komite üyeliğine tekrar aday gösterildiği ve 145 oy alarak seçimleri en üst sıralarda kazandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doç. Dr. Gün Kut'un Komite'ye yeniden seçilmesi, ülkemizin tüm dünyada ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çalışmalarının ve itibarının da bir yansımasıdır. Görevi boyunca Doç. Dr. Kut'un Komite'ye önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya