Doç. Dr. Gülsün Aygörmez' İn "Türkçe-Almanca Türk Hukukuna Giriş Aile Hukuku Cilt Iı " İsimli Kitabı Yayımlandı

Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Gülsün Aygörmez'in 2004 yılından bu yana görev yaptığı Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki Türk Hukuku dersleri kapsamında geliştirilen Aile Hukukuna ilişkin ders kitabı "Türk Hukukuna Giriş: Aile Hukuku Cilt II" adıyla, Türkçe ve Almanca olmak üzere iki...