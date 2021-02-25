Doç. Dr. Göçmez'den 'omurilik kanal darlığı' uyarısı

BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, genellikle yaşlılarda görülen omurilik kanal darlığının 30'lu yaşlarda da ortaya çıkabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, omurilik kanal darlığının yürüyüşlerde bacak ağrıları ve uyuşma gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini söyledi. Doç. Dr. Göçmez, "Vakit kaybedilmeden hekime başvurulması tedavi seçeneklerini artırıyor. Zorlu vida ameliyatları yerine mikro cerrahi yöntemiyle hastanın kısa sürede ayağa kalktığı operasyonlar yapabiliyoruz. Omurilik, kanal darlığın yaşlanmayla birlikte görülüyor. Ancak genç yaşlarda da görülübiliyor. Meydana gelen bu darlık boyundan sırta ve bele kadar tüm omurga boyunca olabilir. Ancak en çok bel bölgesinde lomber spinal stenoz adı verilen kanal darlığıyla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Omurga kanalının normalde 16 milimetre genişliğinde olması gerektiğini ve bu genişliğin 11 milimetrenin altına düşmesi halinde kişide çeşitli sıkıntılar görüldüğünü anlatan Doç. Dr. Göçmez, "Bel bölgesinde kanal darlığı olan hastalar, uzun yol yürüyemiyor. 100 metre, 200 metre yürüdükten sonra dinlenmesi gerekiyor. Buna nörojenik kladikasyo adı veriliyor. Ayrıca bu hastalar yolda yürürken öne doğru eğiliyor. Aslında vücut yürüyüş sırasında bu duruş ile kanalın çapını açmaya çalışıyor" dedi. '8 MİLİMETRE ALTINA AMELİYAT GEREKİYOR'Omurilik kanal darlığının yürüşüye bağlı olarak bacaklarda uyuşma, ağrı gibi şikayetlere yol açtığını söyleyen Doç. Dr. Göçmez, tanının hastanın öyküsünün dinlenmesinin ardından röntgen, MR ve tomografi gibi görüntüleme tetkiklerinin yardımıyla konulduğunu belirtti. Rahatsızlığın derecesine göre erken dönemde ağrıyı ortadan kaldırmaya yarayacak antiemflamatuvar ilaçlar ve fizik tedavi uygulandığını kaydeden Doç. Dr. Göçmez, kalıcı sonuç sağlayan tek yöntemin cerrahi olduğuna vurgu yaptı. Omurilik kanalının çapının 8 milimetrenin altına düşmesi halinde tedavi için doğrudan cerrahi işlem planlandığını belirten Doç. Dr. Göçmez, "Kanal darlığı eskiden vida konularak kanalın genişletilmesi ile tedavi ediliyordu. Ancak artık belde kayma yoksa vidasız yöntem olan mikro cerrahi ile kanalı genişletiyoruz. Çapı 16 milimetre olması gerekirken 8 milimetreye düşen kanalı tekrar 14 milimetre çapına çıkarabiliyoruz" ifadelerini kullandı.MİKRO CERRAHİ YÖNTEMİ İLE ÇABUK İYİLEŞMEBoyun bölgesinde yaşanan kanal darlığının da kollarda ve ellerde beceri kaybı ya da yürüyememe gibi sorunlarla kendini gösterdiğine işaret eden Doç. Dr. Göçmez, "Bel bölgesinde olduğu gibi servikal boyun bölgesinde de kanal genişletme ameliyatı yapıyoruz. Eğer hastalık çok ilerlememiş vaziyette ise mikro cerrahi ile yaptığımız operasyonla 3 veya 4 saat sonra hasta kalkıyor, yürümeye başlıyor ve ertesi gün taburcu oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Mehmet BAŞKAL