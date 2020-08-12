Doç. Dr. Fahri Erenel: AB'nin Yunanistan'ı masaya oturtması gerekiyor Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin tırmanmayacağını söyleyen Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, "AB'nin Yunanistan'ı Türkiye ile diyaloga geçmesi için masaya oturması gerekiyor.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin tırmanmayacağını söyleyen Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, "AB'nin Yunanistan'ı Türkiye ile diyaloga geçmesi için masaya oturması gerekiyor. Türkiye'nin deniz ve hava kuvvetlerinde Yunanistan'a karşı ciddi bir üstünlüğü var. Meis'te uzun süre bu faaliyeti sürdürme imkan ve kabiliyeti yok" dedi. Yunanistan'ın AB'den güç aldığını belirten Doç. Dr. Erenel, Yunanistan'a mültecileri bırakmasın diye maddi destek sağlandığını aktardı.

Emekli Tuğgeneral ve İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politik Araştırmaları Merkezi Müdürü (EPAM) Doç. Dr. Fahri Erenel, Türkiye'nin Navtex ilanıyla birlikte Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimi yorumladı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların ancak görüşmelerle eşitlik ve hakkaniyete dayalı orta yol bulunarak çözülebileceğini ifade eden Doç. Dr. Erenel, Türkiye'nin attığı her bir adımın Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uygun olduğunu vurguladı.

ZENGİN HİDROKARBON KAYNAKLARI DOĞU AKDENİZ'DE

Batma tehlikesi geçiren Yunanistan'ın bölgedeki kaynaklara ihtiyacı olduğunu belirten Doç. Dr. Fahri Erenel, "Doğu Akdeniz dünyanın en zengin hidrokarbon kaynaklarının bulunduğu bir bölge. O yüzden bu bölgede ciddi bir paylaşım mücadelesi var. Bölge ülkelerinin zenginleşebilmek, ileriye doğru hamle yapmak, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek ve toplumsal refah için bu kaynağa ihtiyacı var. Özellikle Yunanistan'ın batma tehlikesi geçiren bir ekonomisi vardı. AB'nin desteğiyle ayakta kaldı, o yüzden kaynağa çok ihtiyacı var" dedi.

"YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ BASKI ALTINA ALMAYI HEDEFLİYOR"

Yunanistan'ın sürekli Türkiye'yi yalnızlaştırma politikası olduğunu aktaran Doç. Dr. Erenel, "Tarihsel süreçte de haksız olduğu olaylarda bile arkasına birtakım ülkeleri alıp, Türkiye aleyhine kışkırtarak onların desteğiyle hareket etmiştir. Yunanistan Ege'de bulunan adaların gerçek sahibi değildir. Yunanistan, devamlı hareket halinde olarak Türkiye'yi baskı altına almayı hedefliyor. AB'yi arkasına alarak ince bir politika güdüyor. Her hamlesinde Türkiye'yi suçlayan, kurallara uymadığını ifade eden söylemler üzerinden hareket ediyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE HAKLILIĞINI ULUSLARARASI TOPLUMA İZAH EDEBİLİR"

Meis adasının Türkiye için önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Erenel, "Çünkü ufacık bir adanın yaklaşık 40 bin kilometrelik kıta sahanlığı olmayacağını dünyaya göstermesi açısından örnek bir yerdi. Türkiye, Meis adasından üzerinden giderek haklılığını uluslararası topluma izah edebilir. Türkiye, diğer ülkelere göre Kıbrıs dolayısıyla büyük bir avantaja sahip. Orada 20 bin kişini üzerinde güçlü bir kuvvetimiz var. Ayrıca adanın kıta sahanlığı 70 bin kilometrenin üzerinde. Yunanistan'ın her bir hamlesine aynı şekilde burada karşılık vermek lazım. Çünkü Yunanistan ancak bunda anlıyor" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN ABD VE AB'DEN GÜÇ ALIYOR

ABD'nin Dedeağaç'ta üs kurmasını yorumlayan Doç. Dr. Erenel, "Yunanlıların en güçlü kolordularının olduğu yerdir. Türkiye'den olası bir harekat olursa beklene yerdir. Pat diye Amerikalıları getirdiler olası bir Türk saldırısı olursa diye karşısına koydular. Yunanistan ABD'den güç alıyor, seçim yaklaştı ciddi bir Rum lobisi var. Yunanistan'ın parası yok ama AB açısından bir önemi var. Türkiye mültecileri göndermek istedi, Yunanistan set çekti. AB'nin Yunanistan'ın arkasında bu kadar durmasının nedeni Türkiye yine bir şekilde mültecilere kapılarını açarsa Yunanistan'ın bunu önleyecek durumda olmasıdır. Yunanistan mültecileri durdurmazsa bütün Avrupa kapılar açılır. Şu anda AB'nin desteğinin arkasında mülteci akımına set çekmesi gelmektedir" dedi.

"YUNANLILARIN İMKAN VE KABİLİYETİ YOK"

Çözüm için diplomasinin gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Erenel, "Karşılıklı diyaloglarla olması gerekiyor. Meis adası sakinleri de gerginliğe gerek olmadığını söylüyor. Yunanlıların bu kadar kara suyunu kontrol edecek imkan ve kabiliyeti zaten yok. Coğrafyanın üstünlüğü prensibi vardır, Türkiye bunu savunuyor. Yunanistan coğrafya üstünlüğünü kabul etmeden, coğrafyayı şekillendiremeye çalışıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU SÜREÇTE NATO'DAN ÇIKMAMALIDIR"

AB'ye çözüm için görev düştüğünü vurgulayan Doç. Dr. Fahri Erenel, "Avrupa Birliği'nin (AB) diyalog çağrısı yapmaktan ziyade Yunanistan'ı masaya oturtacak ve Türkiye'yi ile sorunların masada görüşülmesini sağlayacak. AB'de Türkiye karşıtlığı olduğu sürece yapılan çağrılar karşılığını bulmayacaktır. Hangi örgüte üyeyseniz o örgütün üyelerini koruması gerekiyor ama NATO aynısını yapmıyor. Ama Türkiye bu süreçte NATO'dan çıkmamalıdır çünkü çıktığı gün İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni NATO üyesi olarak karşımıza görürüz" ifadelerini kullandı.

"GERGİNLİK TIRMANMAYACAKTIR"

Ankara ve Atina arasındaki gerginliğin tırmanacağını düşünmediğini dile getiren Doç. Dr. Erenel, "Türkiye'nin deniz ve hava kuvvetlerinde Yunanistan'a karşı ciddi bir üstünlüğü var. Hele hele ana karasından uzak Kıbrıs'ın açıklarında Meis'te uzun süre bu faaliyeti sürdürme imkan ve kabiliyeti yok. Zaten AB'nin askeri gücü yok" dedi.

YUNANİSTAN AB'DEN PARA ALMAYI AMAÇLIYOR

Doç. Dr. Erenel, "Yunanistan AB'den para almayı amaçlıyor. Dün 2 mülteci hayatını kaybetti, AB'den ses çıkmıyor. Sırf Yunanistan istiyor diye burada AB ülkelerinden oluşan bir yapı kurdular. Türkiye'den mülteciler kaçak olarak geçmesin diye Portekiz'in sahil güvenlik gemisi bile Yunanistan sularında geziyor. Yunanistan, Türkiye sorunu AB'yi ilgilendirmiyor. Yunanistan, mültecileri bırakmasın diye maddi anlamda destek sağlıyorlar. Türkiye karşısında dik dursun diye ellerinden geleni çabayı sarf ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA