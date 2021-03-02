Doç. Dr. Ergin Ergül kimdir? Doç. Dr. Ergin Ergül kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Doç. Dr. Ergin Ergül kimdir? Doç. Dr. Ergin Ergül kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

02.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:50
Doç. Dr. Ergin Ergül kimdir? Doç. Dr. Ergin Ergül kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

TRT Haber'e konuk olan Doç. Dr. Ergin Ergül kimdir? Doç. Dr. Ergin Ergül kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Doç. Dr. Ergin Ergül hayatı ve biyografisi nedir?

TRT Haber'e konuk olan Doç. Dr. Ergin Ergül kimdir? Doç. Dr. Ergin Ergül kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Doç. Dr. Ergin Ergül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DOÇ. DR. ERGİN ERGÜL KİMDİR?

Ergin Ergül 1968 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisans, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde de "AİHS'te Yabancıların Sınır Dışı etme, Geri Gönderme ve Geri Verme İşlemlerine Karşı Korunması" üzerine doktora eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında genel kamu hukuku alanında doçent unvanını almıştır.

1993 yılında hakimlik mesleğine başlamıştır. 1997-2010 yılları arasında Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalışmıştır. 2010-2014 yılları arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında, 2014-2018 yılları arasında Başbakanlıkta müsteşar yardımcısı olarak görev yapmıştır.

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