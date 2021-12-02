Doç. Dr. Derya Efe'den Önemli Bir TÜBİTAK Projesi...

Üniversitemiz Espiye Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Efe'nin danışmanlığını yürüttüğü, "ANOXYBACİLLUS TÜRLERİNE AİT KSİLANAZLARIN UNLU GIDA ENDÜSTRİSİNDEKİ POTANSİYELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" başlıklı proje TÜBİTAK tarafından 2. 833. 972 TL bütçe ile kabul edildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2021 yılı 1. çağrısı kapsamında Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Efe ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Hakan Karaoğlu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Avcı'nın danışmanlığında Etka Biyoteknoloji ve Danışmanlık Limited Şirketi tarafından yürütülecek olan proje kapsamında özellikle unlu gıda sanayi ve diğer birçok endüstriyel alanda yoğun olarak kullanılan yeni ve yerli ksilenaz enzimi alternatiflerinin hazırlanması planlanıyor.

Unlu gıda sanayinde hamurun izlenebilirliğini ve ürün hacmini artırarak açığa çıkan ürünün daha tercih edilebilir olmasını sağlayan ksilenaz enzimi ülkemizde yurtdışından tedarik edildiğinden, proje ile yurtdışı bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

Yurt dışı bağımlılığını azaltan yeni ve yerli bir ürünün sanayimize kazandırılması sebebiyle danışman öğretim üyelerini ve proje yürütücüsü firmayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

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